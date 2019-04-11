没有瑞士人的发明精神，瑞士的烹饪工作将会变得繁重。

(Schweizerisches Nationalmuseum)

历数世界美食，法国、意大利或者中国美食深入人心，家喻户晓，瑞士也有特色菜，却无赫赫声名，但瑞士的厨具却闻名天下。好厨师少不了好厨具，而许多你离不开的厨具是瑞士人的发明。

瑞士资讯swissinfo.ch时而会刊登瑞士国家博物馆有关文化的博客( Blog des Landesmuseums外部链接, 德)。

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虽然瑞士美食并不出名，但是倘若没有瑞士的厨具，世界美食食谱上不知要短多少篇幅。正如没有好笔写不出一手好字，没有好厨具当然也做不出一手好菜，或者换句话说，烹饪会更加费事。

譬如压蒜器：蒜瓣放进去一压，马上变成满鼻飘香的蒜泥，很难想象，如果一瓣瓣剥蒜，再剁成泥得多费劲。

赛璐分作为通心粉的广告，照片来自1937年。

(Wikimedia)

压蒜器的发明者是一位叫卡尔·茨赛特(1907-1998)的瑞士人。他是伯尔尼州利斯市(Lyss)的一位自行车机械师，热衷于发明创造。1950年他发明的压蒜器，在全球掀起了购买热。后来这位伯尔尼人又先后发明了一些实用的厨房用品，也都打入了市场，如蔬菜脱水甩干器和洋葱捣碎器。

各式薄膜



赛璐分薄膜也是瑞士人的发明，如今它已经进入全世界家家户户的厨房，不仅可以起到保鲜作用，甚至有些可以在小火烹饪肉类的时候使用，据说这样可以令烤肉酥软、多汁。



发明者是杰克·布兰顿伯格(Jacques Brandenberger，1872-1954)，这位满腹经纶的化学家，以优异的成绩从伯尔尼大学毕业后，搬去了法国，1912年他在那里发明了这一神奇的塑料保鲜膜。



锡纸也是厨房不可或缺的好东西，瑞士阿尔高人瀚瑞·阿尔弗莱德·高弛(Heinrich Alfred Gautschi)发明了它，1905年注册了专利，它不仅能用于保鲜包装，还可以用于包裹鱼肉用来烧烤，如今它几乎成为各家厨房中的标配。

1950年瑞士人用的擦丝器。

(Schweizerisches Nationalmuseum)

擦丝器



厨房里最不能缺的当属擦丝器和削皮刀。马克思米连·奥斯卡·比尔赫-班内(Maximilian Oskar Bircher-Benner，1867-1939)19世纪20年代，发明了知名的营养美食-瑞士燕麦粥(Birchermüesli)，还同时发明了制作燕麦粥过程中所需要的擦丝器。



比尔赫擦丝器(Bircherraffel)由比尔赫及阿尔高的一家公司Egloff & Co共同研发，直至今天这种厨房擦丝神器依然在生产，并销售到世界各地。



1948年，阿尔弗雷德·内维茨策拉尔(Alfred Neweczeral，1899-1959)发明了削皮刀，从此以后蔬果的削皮问题变得易如反掌。无论是土豆、胡萝卜还是黄瓜，都能很快去皮。直至如今瑞士削皮刀已经售出了5000万把，而且还在继续创造辉煌。



如果举办世界杯美食竞赛，瑞士可能无望夺冠，而厨房好厨具的冠军头衔则非瑞士莫属。



(翻译：杨煦冬)

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