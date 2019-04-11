沒有瑞士人的發明精神，瑞士的烹飪工作將會變得繁重。

(Schweizerisches Nationalmuseum)

歷數世界美食，法國、意大利或者中國美食深入人心，家喻戶曉，瑞士也有特色菜，卻無赫赫聲名，但瑞士的廚具卻聞名天下。好廚師少不了好廚具，而許多你離不開的廚具是瑞士人的發明。

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雖然瑞士美食並不出名，但是倘若沒有瑞士的廚具，世界美食食譜上不知要短多少篇幅。正如沒有好筆寫不出一手好字，沒有好廚具當然也做不出一手好菜，或者換句話說，烹飪會更加費事。



譬如壓蒜器：蒜瓣放進去一壓，馬上變成滿鼻飄香的蒜泥，很難想像，如果一瓣瓣剝蒜，再剁成泥得多費勁。

賽璐分作為通心粉的廣告，照片來自1937年。

(Wikimedia)

壓蒜器的發明者是一位叫卡爾·茨賽特(1907-1998)的瑞士人。他是伯恩州利斯市(Lyss)的一位自行車機械師，熱衷於發明創造。 1950年他發明的壓蒜器，在全球掀起了購買熱。後來這位伯爾尼人又先後發明了一些實用的廚房用品，也都打入了市場，如蔬菜脫水甩乾器和洋蔥搗碎器。



各式薄膜

賽璐分薄膜也是瑞士人的發明，如今它已經進入全世界家家戶戶的廚房，不僅可以起到保鮮作用，甚至有些可以在小火烹飪肉類的時候使用，據說這樣可以令烤肉酥軟、多汁。



發明者是傑克·布蘭頓伯格(Jacques Brandenberger，1872-1954)，這位滿腹經綸的化學家，以優異的成績從伯恩大學畢業後，搬去了法國，1912年他在那裡發明了這一神奇的塑料保鮮膜。



錫紙也是廚房不可或缺的好東西，瑞士阿爾高人瀚瑞·阿爾弗萊德·高弛(Heinrich Alfred Gautschi)發明了它，1905年註冊了專利，它不僅能用於保鮮包裝，還可以用於包裹魚肉用來燒烤，如今它幾乎成為各家廚房中的標準配備。

1950年瑞士人用的擦絲器。

(Schweizerisches Nationalmuseum)

擦絲器

廚房裡最不能缺的當屬擦絲器和削皮刀。馬克思米連·奧斯卡·比爾赫-班內(Maximilian Oskar Bircher-Benner，1867-1939)19世紀20年代，發明了知名的營養美食-瑞士燕麥粥(Birchermüesli)，還同時發明了製作燕麥粥過程中所需要的擦絲器。



比爾赫擦絲器(Bircherraffel)由比爾赫及阿爾高的一家公司Egloff & Co共同研發，直至今天這種廚房擦絲神器依然在生產，並銷售到世界各地。



1948年，阿爾弗雷德·內維茨策拉爾(Alfred Neweczeral，1899-1959)發明了削皮刀，從此以後蔬果的削皮問題變得易如反掌。無論是土豆、胡蘿蔔還是黃瓜，都能很快去皮。直至如今瑞士削皮刀已經售出了5000萬把，而且還在繼續創造輝煌。



如果舉辦世界杯美食競賽，瑞士可能無望奪冠，而廚房好廚具的冠軍頭銜則非瑞士莫屬。



(翻译：杨煦冬)

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