庞塔新的瑞士研究与资料中心储存了8.5万部电影，相当于70万卷胶片。

(Keystone / Laurent Gillieron)

成千上万部老电影、稀有影片、书籍、海报及其他电影业瑰宝-世上最重要的电影资料收藏之一-如今在洛桑附近的一座小城找到了新的家园。

经过20年的辛勤工作，国家电影资料馆(National Film Archive)-“瑞士电影园(La Cinémathèque suisse，多语外部链接)”-位于瑞士西部庞塔(Penthaz)的全新现代化研究与资料中心于9月6日正式启用。

“这是个人们盼望已久、极其重要的时刻，”瑞士电影园总监弗雷德里克·迈尔(Frédéric Maire)告诉瑞士资讯swissinfo.ch。

这个耗资5000万瑞郎(约合3.63亿元人民币)的资料中心里储存了8.5万部电影，即70万卷胶片，以及250万张照片、50万张海报、2.6万本书、2000台稀有摄影机，和许多其他珍贵的电影配件，其地下储藏空间的占地面积相当于三个足球场。该中心还包含一家40座电影院、一间博物馆和数个会议室。一支50人的团队-从胶片修复专家到电影工程师-在这里工作。

“这是世上最重要的电影瑰宝收藏之一。尤其引人注目的是，它构成了瑞士电影的记忆，”出席开幕式，主管文化事务的瑞士内政部长阿兰・贝尔赛(Alain Berset)表示。

国际电影资料馆联合会(FAIF)也将瑞士收藏描述为全世界排在前十位的最重要电影资料收藏之一。



瑞士内政部长阿兰・贝尔赛在同庞塔中心的技术人员交谈。

(Keystone / Salvatore Di Nolfi)

随着二战后对电影业及电影俱乐部兴趣的流行，瑞士电影园也在1948年正式应运而生。电影早期的受欢迎，加上瑞士市场在国际发行商眼中的重要地位，令瑞士电影园从中获益，得以积累起大量的档案资料，其中5万多部都是海外长片。

瑞士电影园还从专业与业余爱好者等来源收集到了上万部瑞士电影和其他资料，它们都具有巨大历史价值。

一名专家在庞塔中心修复旧海报。

(Keystone / Laurent Gillieron)

长期的过程

把档案资料聚集到新的屋檐之下是个漫长、艰巨的过程。在上世纪50年代，成堆的硝盐胶片卷和其他资料被分别存放在洛桑的一个马厩及其他地方，后被迁移到吕桑(Lucens)的一座旧核电厂。1988年，当时颇有影响力的前总监佛莱迪·布歇(Freddy Buache)购置了庞塔的一座废弃书籍装订厂房，用来重新安置他帮助积累的巨大收藏。

瑞士政府起初不太情愿掏腰包支持这个资料馆。到了1998年，在瑞士电影园庆祝创办50周年之时，瑞士政府终于介入，并买下了旧的庞塔中心和周边土地。本世纪初就已在构思建造现代化新楼的项目，但直等到2011年才正式奠基。

项目推迟其实是为了说服政府资助数字化战略。“如果我们没有这么做，那么我们就停留在20世纪的资料收藏，”迈尔透露。

电影园总监弗雷德里克·迈尔站在服务器室里。 (Keystone / Laurent Gillieron)

转向数字化

就在专家们小心修复旧电影收藏的房间旁边，作为数字化战略组成部分的电脑和扫描仪也在不停歇地工作。迈尔解释说，如今很少有电影院还使用胶片，而数字化进程则在帮助展示这家中心珍贵的经典影片。



在做电影的保护、修复和数字化时，瑞士电影院把“赫尔维蒂(Helvetica)”作为重中之重-这个概念包括一切被认为是瑞士电影遗产的材料和资料。

每年电影园会修复大约40个短片和6、7部长片。下周日在德国柏林举办的节日上，将首次上映法国导演阿贝尔·冈斯(Abel Gance)影片《铁路的白蔷薇(La Roue)》的修复版。这部电影的修复就使用了庞塔收藏的唯一版本。

“拥有这些资料当然非常好，但若不展示出来就毫无意义。我们的使命和重要挑战，就是要对它们做保护和修复，并通过数字化使之公之于众，”迈尔指出。

“有一天建立起一个不跟商业经营者挂钩的国家在线平台，让大家都能看到瑞士电影，这非常重要。”



鸟瞰位于洛桑北部的庞塔研究与资料中心。

(Keystone / Laurent Gillieron)

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