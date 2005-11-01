此内容发布于2005年11月1日 上午11:52 最后更新 - 2005年11月1日 -11:52

演示照片：今天依然有许多孩子被家长扇耳光。 (Keystone)

瑞士将在法律中规定，禁止对儿童进行体罚，并号召专业人士、家长及儿童共同关注这一社会问题。

这是联邦家庭问题办公室在工作大纲中所提出的要求。在这本厚达151页的工作大纲中，家庭问题办公室提出消除向儿童施暴需要大家共同的努力。

瑞士也存在殴打、藐视或虐待儿童的现象。通常情况下，孩子们更多地受到家长、亲属或是熟人的不公平对待，而陌生人、恋童狂和犯罪分子为孩子带来的伤害属于少数情况。



家庭问题办公室的这项工作大纲的涉及面非常广，从有关儿童工作者进修培训的法律条规 直至对家长、儿童和家庭进行支持的相关措施，几乎面面俱到。



儿童专家认为对儿童进行体罚、侮辱或虐待的行为应该在法律上给以禁止。



同时，家庭问题办公室还向联邦提出，设立一个“瑞士防止虐待儿童专业机构”。这个机构的主要任务是，对儿童工作者进行培训及再进修，并负责儿童研究工作及儿童公共活动。要求联邦在全国范围内进行信息性及说明性宣传。



各州政府应该对官方及私人组织的相关活动进行协调、支持学校的抵御暴力活动、鼓励人们在成为家长之前做好足够的思想准备，同时，州政府还有对官方人员进行培训工作的责任。对地方政府，家庭问题办公室则提出，他们也有责任丰富住宅区内居民的公共生活。



另外，孩子们的权益及需要也应该得到重视。联邦家庭问题办公室在工作大纲中同样制定了一个 “孩子的接受程度测试”项目。



劳工市场各项措施也应该有利于孩子的成长，比如，大纲中提议，合理分配家长的工作时间、工种以及不低于贫穷线的工薪等。



相关链接：

家庭问题办公室外部链接

联合国儿童权益委员会Unicef外部链接

瑞士儿童保护协会外部链接



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