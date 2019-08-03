此内容发布于2019年8月3日 上午9:00

1999年，吉多·蒙特韦乐(Guido Muntwyler)扮演小丑蒙蒂。 (Circus Monti)

传统企业如何在现代社会保持活力？瑞士蒙蒂马戏团(Zirkus Monti)的盈利不靠空中飞人，也不靠动物跳舞，而是依靠多样的经营模式。



1984年，一个名叫“小丑蒙蒂(Clown Monti)”的小丑演员创立了一个特殊的马戏团：这里没有大场面巨作，只有诗意的演出。1985年，“诗意美好马戏团”进行了首演。

一年前，蒙蒂马戏团购入了一顶新帐篷，篷中央没有支柱，由篷外的两个弯弓支撑。这扩大了演出空间，也使各个方向的观众都有良好的视野。马戏团将这顶帐篷租给大型文化活动和音乐节。

一年内，马戏团出租了逾45顶帐篷(德)外部链接，其大小、颜色和形状各不相同。马戏团为各类活动提供基础设施和安装服务，是欧洲最大的马戏团服务商之一。

马戏团拥有6辆卡车、3辆牵引车、2辆半挂车、9辆送货车和30多辆房车。为保证帐篷搭建和场地装饰顺利进行，还需要精准的协调。



旺季期间，有65名员工在场地忙碌。每位艺术家和工作人员都来帮忙搭建或收纳帐篷、铺设水电线路、安装或拆卸路障。大家团结协作，其乐融融，人人都会来搭把手。

马戏团的导演正在排练了一个技巧节目。 (swissinfo.ch)

马戏团经理克里斯托夫·蒙特韦乐(Christoph Muntwyler)是小丑蒙蒂的儿子，负责经营父亲留下的家族企业。马戏团每年都邀请世界各地的艺术家参加巡演，并外聘导演将单个节目串成整体。排练时长为8周，地点是新冬季营房。背景乐由马戏团自己的乐队现场演奏。

2004年之前，尼克劳斯·蒙特韦乐(Niklaus Muntwyler)的马术表演是固定节目。马戏团从不使用热带动物，只安排家常动物登台，例如瑞士山羊、驴、绵羊、鹅、鸭、鸡和荷兰猪。自2011年以来，蒙蒂马戏团不再饲养动物。

演出的诞生

蒙蒂马戏团在冬季营房排练

马戏团的第三根支柱是娱乐与美食的结合。寒冷的季节里，冬季营房上演蒙蒂歌舞杂耍剧--这是一种集餐饮、音乐和杂技于一体的娱乐活动。马戏团可以以此承办公司年会，在淡季也获得收入。

在巡演期间，蒙蒂马戏团提供商务餐饮加演出门票的套餐，还提供马戏团花车周末游。

马戏团2019年演出主题为“集市”，巡演(德)外部链接将于8月9日在沃伦(Wohlen)拉开序幕。

马戏团的冬季：工作坊，排练地，停车休整和表演场地。

(swissinfo.ch)

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