越来越多的瑞士男性考虑兼职工作

此内容发布于2006年11月29日 上午1:07 最后更新 - 2006年11月29日 -01:07

更多的父亲选择兼职工作,以便能和家人在一起。 (imagepoint)

由于想从劳碌的工作中抽出更多时间照看儿女,越来越多的瑞士男性开始寻求兼职工作,其比例正在超过女性。

然而,对于说服老板给他们更多办公室以外的时间,这些父亲们仍觉困难,或不太愿意这么做,因为他们占据着瑞士大部分的高级职位。

官方数据显示,与去年同期相比,今年第二季度做兼职工作的男性上升了12%,而做出这个选择的女性只增加了2%。对那些想要多抽出时间和家人共处的男性来说,兼职工作变得愈加有吸引力。



据《商业期刊》(Handelszeitung)报导,1991-2005年间,子女年龄低于15岁、从事兼职工作的男性人数翻了三番,从1.5万人上升到4.6万人。与此相比,兼职工作的女性人数则从28万人上升到40.8万人。



在家庭与工作协会(Association for Families and the Workplace)顾问团工作的Daniel Huber告诉swissinfo,“更多男性寻觅兼职工作,这样他们可以照看自己的儿女。这个选择的后面还有其它因素,例如需要时间继续进修,或从工作的压力中解脱出来。但主要因素还是想多花些时间在家的愿望。



“几年前,我们很习惯看到这样的情形--只有女性来向我们咨询如何协调家庭和工作的关系。如今我们的客户中男性约占到30%。”

反应迟缓

尽管越来越多的人意识到需要把事业和家庭合理安排,瑞士的企业却在对待许多员工的这种需要时显得反应迟缓。去年由政府资助的一项调研显示,如果能在工作中实施“家庭宽松”政策,企业的利润将提高8%。



但这个信息似乎没有被接受,瑞士最大的工会Unia的发言人Bruno Schumki表示。“从事兼职工作以便有更多时间与家人共度,这对男性来说要更加困难,尤其当他们的职位担负着更多责任时。”



他告诉swissinfo。“如果不能总是出现在工作岗位上,而让人以为他们无法将任务完成得足够好,这类员工就有丧失工作影响力的风险。企业应更有创造性,设立一些允许兼职工作的职位,或创造出更能吸引这类员工的有趣岗位。”

责任在自己?

不过,在瑞士男性解放论坛Maenner.ch主席Markus Theunert看来,造成这个尴尬局面的部分原因是男性自己,他们认为工作中的兼职身份比较低等。



“我们有两个恰恰相反的事实:一方面,在所有调查中男性都表示愿意从事兼职工作;另一方面,提供兼职工作的企业找不到合适的员工,”他在接受swissinfo采访时说。“男性的态度和行动之间存在差距。



“我对此的解释是,男性身份建立在生活各方面的高效表现中。所以如果你只工作50%,你只值50%。没人只想拥有一半的个人价值。”



swissinfo,Matthew Allen

数据资料 1990年,59.8%的家庭构成形式为:父亲从事全职工作,母亲为家庭妇女,同时家庭成员中有一个7岁以下的儿童。这种“传统”家庭模式到2000年时已减少为37.3%。



一个家庭中父亲从事全职工作,母亲从事兼职工作的比例由23.2%上升至36.5%。



越来越多的父母同时从事全职工作,其比例由1990年的10.7%上升至2000年的12.1%。



父母同时从事兼职工作的家庭比例则由1.5%上升为3.5%。 信息框结尾

链接

Neuer Inhalt Horizontal Line