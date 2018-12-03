此内容发布于2018年12月3日 上午10:30 最后更新 - 2018年12月3日 -10:30

自1936年以来，瑞士雪崩导致平均每年23人丧生 (Michael Bründl, SLF)

瑞士和奥地利因其雪崩风险管理而被授予联合国教科文组织文化遗产的殊荣。该奖项旨在表彰知名传统、艺术形式和实践活动。

在瑞士和奥地利，管理雪崩风险(多语)外部链接的知识、经验和策略不断被更新并世代传承，这已被联合国正式认可为全球文化财富。

上周四(11月29日)，总部位于巴黎的联合国教育、科学与文化组织(UNESCO)将其列入“人类非物质文化遗产”名录(多语)外部链接。

“阿尔卑斯山区的雪崩导致了集体形式的风险管理，”联邦文化局(Federal Office of Culture)在一份声明(多语)外部链接中表示： “训练救援犬，包括著名的圣伯纳犬；分析积雪；记录雪崩；保护房屋；训练登山向导；传授知识-几个世纪以来，生活在阿尔卑斯山的人们发展了应对这种现象的特殊策略。

联邦文化局、雪与雪崩研究所(SLF，多语)外部链接、瓦莱州和奥地利各相关协会和机构于2007年一起提出了文化遗产申请。



悠久历史

专家指出，瑞士应对雪崩的方法独特之处在于两点：一是其历史悠久，这可以追溯到几个世纪前，大部分的方法经验是书面记录下来的；二是其应对方法的复杂程度。

自1945年以来，雪与雪崩研究所一直负责制作每日两次的国家雪崩公报(多语)外部链接，使用数据来自200名受过培训的工作人员、以及覆盖瑞士阿尔卑斯山的170个自动测量站点。虽然其它国家也拥有观察员网络，但瑞士的人员分布网络密度、培训水平和专业水平是独一无二的。

过去80年来，受控区域(公路、铁路、社区和安全滑雪道)的雪崩受害者数量大幅下降。此外，尽管现在有越来越多人冒险地进行越野滑雪(即在安全雪道之外)，但开放区域的受害者数量在80年来大致保持不变。据雪与雪崩研究所在2016年的报道(英)外部链接，自1936年以来，有近两千人在瑞士阿尔卑斯山和汝拉地区的近一千次雪崩中丧生。



瑞士东部达沃斯镇上方Schiahorn峰顶的雪崩保护屏障 (Stefan Margreth, SLF)

在受控区域内，20世纪40年代末长达15年内平均每年受害人数多达15人，而这一数字在2010年下降至低于1人。瑞士平均每年会发生23起重大雪崩。

联合国教科文组织 这是瑞士第三次获得联合国教科文组织“非物质文化遗产”地位，前两次为巴塞尔狂欢节(Fasnacht)和沃韦(Vevey)的葡萄种植者节(Fêtes des Vignerons)。瑞士向教科文组织提交的其它申请包括：瑞士制表工艺、瑞士平面和字体设计风格、高山牧场放牧季、约德尔唱法(yodelling)和门德里西奥(Mendrisio)的圣周游行。 瑞士目前还拥有12个联合国教科文组织世界遗产-九个文化遗产和三个自然遗产，其中包括拉沃葡萄园、圣加仑修道院和伯尔尼老城。

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