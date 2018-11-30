此内容发布于2018年11月30日 上午9:30 最后更新 - 2018年11月30日 -09:30

一张小贴纸，顶一年的高速公路费。 (Eidg. Zollverwaltung)

人人皆知瑞士是高价孤岛，但瑞士有一样东西却是物美价廉，那就是瑞士的高速公路贴票。在瑞士开车的人每年买一张40瑞郎的小粘纸，贴在车窗上，就可以顶一年的高速公路费。这是在哪个国家的开车族都享受不到的福利吧？

这一瑞士特有的高速公路贴票的价格已经23年未涨，5年前瑞士人曾发起全民投票，决定是否从40瑞郎涨到100瑞郎，但是投票未被通过。

2019年的高速公路贴票是金属天蓝色底色，数字“19”为白色，从12月1日开始，在邮局、加油站及修车行销售。新高速公路贴票从12月1日至2020年1月31日有效，要求被贴在车的指定位置上。小轿车要求将贴票贴在车内的挡风玻璃上，而摩托车和拖车则要贴在显眼方便的地方。

目前这种粘纸贴票已经不再符合时代的需求，不久将被电子形式取代，但在上次的听证会上，因未取得统一意见，瑞士联邦决定首先以自愿形式引进。联邦财政部将于2019年年中出台相关法律草案。

高速公路贴票 只要你使用了瑞士高速公路网，无论是一次、一天还是一年，都要购买价值40瑞郎的高速公路贴票，这一政策实施已久。 1985年刚引入公路贴票时，价格只有30瑞郎。1995年价格提高到如今的40瑞郎。 出售贴票的钱收归联邦公路局管理，最终用于瑞士国道(高速公路)的修建、运营和保养。 信息框结尾

sda-ats/swissinfo/xy

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