FBI：纽奥良冲撞事件攻击者 以Meta眼镜纪录街景

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（法新社华盛顿5日电） 调查人员今天表示，1名遭指控在拥挤的纽奥良街道驾车撞人造成14人死的男子，先前曾使用配备摄影机的眼镜记录事发街景，显然是在当地执行侦察任务。

联邦调查局（FBI）在简报中指出，美国陆军退伍军人贾巴（Shamsud-Din Jabbar）去年10月底首次从德州家中来到路易斯安那州纽奥良。

联邦调查局发布的影片，贾巴首次造访时，骑着自行车缓慢穿过当地具代表性的法国区，同时用他的Meta智慧眼镜拍摄街景。

联邦调查局特别探员默索尔（Lyonel Myrthil）表示，Meta眼镜能让用户无需用手，即可拍片或录影。

影片显示，贾巴曾在全身镜中研究自己的倒影，可能是在测试眼镜。

根据联邦调查局，贾巴去年11月10日再次来到纽奥良。默索尔指出，他在元旦黎明前在美国代表性的夜生活区中心发动攻击时，戴着眼镜但并未启动。

警方指出，贾巴驾驶1辆租来的皮卡车绕过路障，沿着繁忙的波旁街（Bourbon Street）高速行驶，造成14人死亡、至少30人受伤，最后在与警方的枪战中丧生。

联邦调查局表示贾巴是美国公民，他在社群媒体宣布效忠激进组织伊斯兰国（IS），过去2年曾2度出国旅行。

联邦调查局人员指出，这名男子2年前还曾去过埃及与加拿大，但尚不清楚旅途中曾做些什么。贾巴2023年夏天曾前往开罗，为期11天，一周后至加拿大安大略省3天。联邦调查局表示，正试图寻找贾巴旅途中可能遇见的任何人。

联邦调查局表示，调查过程中发现2支枪，一支9公厘手枪，还有一支是0.308口径的半自动步枪。

调查人员补充说，如果纽奥良警方没有即时反应，贾巴可能会引爆他留在路上的2枚自制炸弹。