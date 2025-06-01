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FBI：调查科罗拉多州有针对性恐攻

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（法新社华盛顿1日电） 美国联邦调查局局长巴特尔今天表示，联调局正在调查发生在科罗拉多州波尔德��的一起「有针对性的恐怖攻击」。报导指出，波尔德��一场支持以色列示威遭到攻击。

联邦调查局（FBI）局长巴特尔（Kash Patel）在X平台发文说：「我们知悉并且正针对科罗拉多州波尔德��（Boulder）一起有针对性的恐怖攻击进行彻底调查。」

「我们的探员和当地执法机构已经在现场，有更多情资时我们将会进行更新。」

当地媒体引述目击者报导，一名男子朝一群挺以色列抗议人士投掷一枚类似自制汽油弹的物品。

波尔德警方则在X上表示，警察正在「针对第13街（13th street）和珍珠街（Pearl street）攻击的报案作出回应，通报指出有多名受害者。请避开这个区域」。

国际性犹太人非政府组织及美国公民权利组织「反诽谤联盟」（Anti-Defamation League）在X发文称，「知道今天波尔德为生命而跑（Boulder Run for Their Lives）活动中出现攻击的报导」。

反诽谤联盟表示，这是犹太社群的每周集会，以对遭巴勒斯坦伊斯兰主义运动组织哈玛斯（Hamas）挟持的人质展现支持。

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