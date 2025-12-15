Fed主席热门人选 哈塞特：联准会须独立 不受川普影响

（法新社纽约14日电） 美国总统川普的经济顾问、同时也是他属意的联邦准备理事会（Fed）主席人选哈塞特（Kevin Hassett）今天表示，联准会的使命是展现独立性，但川普的意见「仍然重要」。

作为川普的高级顾问之一，哈塞特表示：「我几乎每天都会和他谈论几乎所有事情。」

他是在接受哥伦比亚广播公司（CBS）政论节目「面对全国」（Face the Nation）访问时，作出上述表示。

当被问及，若被选中接替任期将于5月结束的现任主席鲍尔（Jerome Powell），是否会经常就货币政策与川普讨论时，哈塞特说：「我当然谈过货币政策。」

哈塞特表示：「我认为他（川普）对我们应该做什么有非常强烈且有充分根据的看法，但最终，联准会的工作是保持独立。」

当被问到川普的声音是否会与联准会理事会成员拥有「同等份量」时，哈塞特回答说：「不，不…他没有任何份量。」

他补充说：「只是如果他的意见是好的，你知道的，如果是基于数据的，那它就很重要。」

川普12月2日表示，63岁的哈塞特是他最中意的鲍尔接班人。

拥有经济学博士学位的哈塞特目前担任「白宫国家经济会议」（National Economic Council）主席，该机构负责就政策制定向总统及其内阁提供建议。

在川普第一个任期内，哈塞特曾担任经济顾问委员会（Council of Economic Advisers）主席，该机构更侧重于研究与分析。