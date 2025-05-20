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Fed官员示警：与关税相关通膨压力正在升高

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（法新社华盛顿20日电） 美国联邦准备理事会（Federal Reserve）一名高级官员今天表示，总统川普的关税计画可能正在推升物价，尽管他近来已采取行动试图让贸易战降温。

自川普（Donald Trump）于今年1月重返白宫以来，他反覆无常的关税政策已让投资人惴惴不安，并造成金融市场震荡。

美国近来与中国及英国达成降低关税的协议，显示川普政府认真期盼透过谈判，达成降低贸易壁垒和安抚全球市场的协议。

不过，根据圣路易联邦准备银行总裁穆萨列姆（Alberto Musalem）事先准备好的讲稿，他对明尼苏达州经济俱乐部（Economic Club of Minnesota）表示，这可能仍不足以阻挡企业调涨商品价格。

今年担任联准会利率制定委员会投票成员的穆萨列姆说道：「展望未来，物价压力似乎正在增加。我与商界人士接触后得知，许多公司正在徵收附加费，以应付较高的关税成本。」

他补充说，近来的调查资料显示，愈来愈多企业拟于未来6个月提高价格，尽管市场预期涨价幅度大致上仍受到控制，但消费者的通膨预期已经升高。

穆萨列姆强调，尽管存在这些疑虑，但美国经济的「基本实力」、具有韧性的劳动市场，以及通膨仍高于联准会设定的2%长期目标，显示联准会以目前利率水准应对当前情势是适当之举。

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