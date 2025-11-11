G7外长会议加拿大登场 聚焦乌克兰问题与关键矿物

afp_tickers

3 分钟

（法新社蒙特娄10日电） 七大工业国集团（G7）外交部长明天将在加拿大召开会议，预料将聚焦乌克兰问题，并寻求为结束这场已长达4年的冲突达成共识。此外，关键矿产供应链也将成为重要议题。

会议地点位于美加边境的尼加拉（Niagara）地区，资助乌克兰战争需求的选项可望成为重要议题。

G7外长会议召开之际，美国总统川普10月对俄罗斯两大石油企业祭出制裁，并强烈抨击俄罗斯总统普丁（Vladimir Putin）拒绝结束战争。

川普也敦促其他欧洲国家停止购买俄罗斯石油，称此举为莫斯科的战争机器提供财政支援。

乌克兰能源基础设施正遭受俄罗斯的毁灭性攻击，不过加拿大外长安南德（Anita Anand）并未承诺将在会中对援助基辅取得具体成果。

她告诉记者，这次会议的优先事项是将讨论扩大至G7以外国家。G7成员国包括美国、德国、英国、法国、日本、义大利、加拿大。

安南德说：「对加拿大而言，促进多边对话非常重要，尤其是在当前如此动荡且复杂的环境中。」

除了G7成员国，沙乌地阿拉伯、印度、巴西、澳洲、南非、墨西哥与韩国代表也将与会。

美国国务卿卢比欧（Marco Rubio）预计将于会议第2天与安南德举行双边会谈。

安南德说，她不打算针对川普贸易战采取强硬立场。贸易战已导致加拿大失业率升高、阻碍经济成长。

她说：「我们会面时将讨论许多与全球事务有关的议题，而贸易问题正由其他部会处理。」

G7能源部长两周前在多伦多会议上同意采取进一步行动，以抗衡中国在关键矿物供应链的主导地位。中国生产全球逾9成的稀土加工品和稀土磁材，这些材料对汽车、飞弹等产品至关重要

美国国务院官员在尼加拉会议前告诉记者，关键矿物供应链将是主要关注点。

这名官员说：「我们的许多合作伙伴和盟友日益形成共识，主张经济安全就是国家安全。」（编译：刘文瑜）