KCNA：军舰下水事故已拘留3名人员

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（法新社首尔25日电） 北韩官方媒体KCNA今天凌晨报导，本周稍早发生军舰下水事故，目前已拘捕3名造船厂人员。

根据官方的北韩中央通信社（KCNA）报导，当局表示21日在东部港口城市清津（Chongjin）举行的海军新驱逐舰下水仪式「发生严重事故」，这艘新建的5000吨舰艇底部遭挤压损坏。

北韩领导人金正恩称这起事故是因「彻底疏忽而导致的犯罪行为」。

KCNA指出，因此事件遭拘留的人包括清津造船厂总工程师姜正哲（Kang Jong Chol，音译），船体建造厂房主任韩京学（Han Kyong Hak，音译），以及行政副厂长金勇鹤（Kim Yong Hak，音译）。

KCNA表示上述3人「对事故负有责任」，同时清津造船厂厂长洪吉浩（Hong Kil Ho，音译）先前已遭执法部门传唤。

南韩军方说，美国与南韩情报部门评估北韩尝试「侧面下水」失败，导致船舰在水中倾斜。

KCNA报导，「对军舰进行水下与内部检查后证实，情况与最初宣布的不同，军舰底部并未出现破洞」，损坏程度「并不严重」。

南韩军方表示，根据尺寸与规模，这艘新军舰的配备被认为与北韩上个月亮相的5000吨级驱逐舰「崔贤」（Choe Hyon）类似。

北韩表示，「崔贤」配备「最强大的武器」，并将于「明年初投入使用」。

金正恩已下令在6月执政党会议前修复此船，北韩中央通信社报导修复工作正在积极进行中。