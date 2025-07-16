MAGA阵营内部为艾普斯坦案闹意见 川普痛批愚蠢

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（法新社华盛顿16日电） 美国政府处理已故富豪艾普斯坦性丑闻案雷声大雨点小，引发总统川普阵营「基本盘」连声挞伐；川普今天大骂自己的支持者和一些「愚蠢的」共和党人，也继续抨击任何质疑政府处理方式的人。

法新社等媒体报导，川普正面临政治生涯以来最严重的内部分歧，一向对他死忠的基本盘「让美国再次伟大」（MAGA）质疑，川普政府为了保护涉案的权贵人物，正在掩盖艾普斯坦（Jeffrey Epstein）的罪行细节。

川普今天在白宫椭圆形办公室告诉记者：「这全是一场大骗局，都是民主党人搞的鬼。一些愚蠢的共和党人落入圈套，结果反而帮民主党做事。」

此外，川普还在自家社群网站「真实社群」（Truth Social）发表长文写道：「我『过去』的支持者们完全相信这些『鬼话』」、「随他们去吧，让这些软弱的人去替民主党效力吧…我不再需要他们的支持。」

MAGA许多人长期以来坚信，所谓「深层政府」（Deep State）担心「烧到自己」，刻意不让艾普斯坦案的「权贵名单」曝光。

川普等人早前矢言要揭露艾普斯坦之死与案件背后隐藏的真相，并答应要公开传闻中的「客户名单」，但如今一切都开始变调。

艾普斯坦本人2019年被依媒介未成年人卖淫遭联邦起诉，候审期间在狱中自杀身亡。司法部长邦迪（Pam Bondi）今年走马上任后即展开调查，上周却称艾普斯坦的确是自杀身亡、「客户名单」并不存在，相关单位也不会再公布更多调查讯息，MAGA基本盘闻讯哗然。