mRNA疫苗合约遭终止 专家：美卫生部以不实资讯辩护

4 分钟

（法新社华盛顿8日电） 研究人员表示，美国卫生部长小罗勃．甘乃迪援引不实说法，为终止22项mRNA疫苗联邦合约辩护。世界卫生组织（WHO）昨天指出，这项决定是一次重大打击。 小罗勃．甘乃迪（Robert F. Kennedy Jr.）5日宣布将取消价值约5亿美元（约新台币150亿元）的联邦合约，这是他将疫苗怀疑论纳入美国卫生政策核心的最新一步。

假讯息监督组织「新闻守门人」（NewsGuard）引述医学专家说法，揪出小罗勃．甘乃迪在说明终止联邦合约时，提出关于mRNA疫苗的不实说法。外界认为，mRNA疫苗在COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情期间挽救数以百万计人命。

小罗勃．甘乃迪声称mRNA疫苗造成病毒出现「新突变」，从而衍生新型变种病毒，导致疫情延长。

伦敦大学卫生暨热带医学院（London School of Hygiene and Tropical Medicine）教授伊凡斯（Stephen Evans）告诉总部位于伦敦的科学媒体中心（Science Media Centre）：「小罗勃．甘乃迪停止资助mRNA疫苗研发所发表的言论是错误的。没有疫苗会引发新（病毒）突变，包括mRNA在内。」

小罗勃．甘乃迪曾提出2项关于疫苗有效性的说法，但之后都被证明为不实。他声称mRNA疫苗「未能有效预防诸如COVID等上呼吸道感染（症状）」，还说mRNA技术「构成的风险大于好处」。

伊凡斯指出，mRNA疫苗对「COVID绝对有效，可以预防死亡、住院与临床或亚临床感染」。

伦敦帝国学院（Imperial College London）免疫学教授班郝姆（Charles Bangham）告诉科学媒体中心：「没有一款疫苗是完全没有副作用，其中有些可能带有严重副作用，但mRNA疫苗与其他类型疫苗的好处远大于风险，能拯救性命并减少疾病。」

WHO免疫接种负责人洪巴赫（Joachim Hombach）昨天说，美国终止mRNA疫苗合约的决定是一次「重大打击」。

他说道：「mRNA疫苗是非常重要的技术与平台，在对抗COVID方面发挥极大作用。我们也知道，目前流感疫苗研发正在取得前景看好的进展。」