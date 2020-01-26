“这个位于非洲中部的国家以其活力四射的艺术氛围而闻名。” 里特伯格博物馆(Museum Rietberg) 这样描述这场于11月22日至3月15日举办的的名为《刚果小说》的展览。

在非洲，没有哪个地方的艺术创作如此丰富多样、创意生动且与时俱进。其实他们以往已经创作了夺人眼球的面具、雕像和造型艺术品，这些都是非洲艺术的标志。



在此次展览中，首次将刚果历史和摄影作品与当代艺术作品面对面陈列。为了避免造成“欧洲中心”的视点，策展人Michaela Oberhofer和Nanina Guyer着重于突出当代刚果艺术家的作品。



此次展览的起点，是德国艺术民族学家汉斯·希梅尔海伯(Hans Himmelheber(1908-2003))在1938/39年间从刚果旅途中带回家的物品和照片的收藏：各种彩色面具，人物雕像和日常物品。他的摄影遗产记录了比利时殖民统治鼎盛时期的社会动荡。



为此次展览，刚果国际知名艺术家、卢本巴希(Lubumbashi)艺术双年展的联合创始人Sammy Baloji和年轻作家Sinzo Aanza仔细研究了汉斯·希梅尔海伯的档案资料，并谱写了一部自创的《刚果小说》。



居住在巴黎的刚果艺术家Michèle Magema和在苏黎世州出生和长大的Fiona Bobo，分别受邀为此次展览拿出了作品。



来自Steve Bandoma，Hilary Kuyangiko Balu，AiméMpane，ChériSamba，Yves Sambu，Monsegno Shula或Pathy Tshindele的作品也是这次当代艺术展览的一部分，这次参展的13位艺术家的创作，无论在形式或内容上都与传统艺术和自身文化遗产分不开。



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