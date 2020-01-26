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刚果视界 与时俱进的非洲

Sammy

国际知名艺术家Sammy Baloji深入研究了汉斯·希梅尔海伯的藏品，并对西方国家如何处理源自殖民地的收藏和档案提出质询。

Sammy Baloji

Baloji不仅用诗的语言记录下采矿待遇的不人道。同时，他也在自我寻根。

Shula

Monsengo Shula画的卫星图，它被传统艺术的人物形象，和漂浮在色彩鲜艳的非洲织物中的非洲宇航员包围。这位住在金沙萨的艺术家不仅在作品中提及1970年代雄心勃勃的刚果太空计划，而且还设想了以刚果(非洲)为宇宙中心的新世界秩序。

Magema 1

在作品《进化》中，艺术家Michèle Magema将她自己的家庭故事与汉斯·希梅尔海伯的故事联系起来，当德国人类学家汉斯·希梅尔海伯在刚果时，Magema的祖父Malongo Isaac Magema才20岁，在当时的比利时殖民地行政部门工作。

Zwei Frauen

他是一位受过西欧教育的、修养良好的城市精英的一员，过着“欧式”生活，并信奉殖民地计划能带来教育和经济发展。Magema将自己的家庭在殖民时期的历史与汉斯·希梅尔海伯的照片进行了比较。

Magema

墨水线好像划痕一样划破“纸皮肤”。这位住在法国的艺术家，将她的作品视为一个对自己的家人和祖国的命运故事的救赎仪式。

shongo

居住在卢本巴希的音乐家、作曲家和艺术家David Shongo专注于汉斯·希梅尔海伯的照片中遍布的殖民地视野。

radiography sculpture

松耶力量人物的X射线扫描图像，2019年，X射线扫描。保罗·谢尔研究所(Paul Scherrer)，Villigen(左)和Nkisi numérique, Hilaire Balu Kuyangiko，刚果，2017年，木材，多种材料(右)

Hist Bild Auto

来自彭德(Pende)地区的面具和汽车。汉斯·希梅尔海伯，刚果，1938年。

masken

藏品中带有兽角的同一个面具。来自刚果彭德地区的艺术家，1939年之前(左)。女人面孔的面具，来自刚果彭德地区的艺术家，1939年之前(右)

Fiona Bobo

年轻艺术家Fiona Bobo生活和工作在苏黎世。在她的苏黎世艺术大学的毕业论文里，她提到了自己的刚果血源。她致力于身份认同以及西方和刚果的视觉文化的对比。

papotage

无题，Steve Bandoma，2016年。丙烯酸、墨水和拼贴在纸张上

Kraftfigur

力量人物 “nkishi”。松耶地区的艺术家，1939年前。木材、纺织材料、皮革、植物纤维、蛇、铜合金、铜锈、兽角和植物种子(左)。无标题(前中国国家主席胡锦涛的肖像)(右)，Pathy Tshindele，出自“It's my Kings”系列(2012年)，丙烯酸涂料、油画布。

Ausstellung Kongo Kunst alt und neu

“这个位于非洲中部的国家以其活力四射的艺术氛围而闻名。” 里特伯格博物馆(Museum Rietberg) 这样描述这场于11月22日至3月15日举办的的名为《刚果小说》的展览。

在非洲，没有哪个地方的艺术创作如此丰富多样、创意生动且与时俱进。其实他们以往已经创作了夺人眼球的面具、雕像和造型艺术品，这些都是非洲艺术的标志。

在此次展览中，首次将刚果历史和摄影作品与当代艺术作品面对面陈列。为了避免造成“欧洲中心”的视点，策展人Michaela Oberhofer和Nanina Guyer着重于突出当代刚果艺术家的作品。

此次展览的起点，是德国艺术民族学家汉斯·希梅尔海伯(Hans Himmelheber(1908-2003))在1938/39年间从刚果旅途中带回家的物品和照片的收藏：各种彩色面具，人物雕像和日常物品。他的摄影遗产记录了比利时殖民统治鼎盛时期的社会动荡。

为此次展览，刚果国际知名艺术家、卢本巴希(Lubumbashi)艺术双年展的联合创始人Sammy Baloji和年轻作家Sinzo Aanza仔细研究了汉斯·希梅尔海伯的档案资料，并谱写了一部自创的《刚果小说》

居住在巴黎的刚果艺术家Michèle Magema和在苏黎世州出生和长大的Fiona Bobo，分别受邀为此次展览拿出了作品。

来自Steve Bandoma，Hilary Kuyangiko Balu，AiméMpane，ChériSamba，Yves Sambu，Monsegno Shula或Pathy Tshindele的作品也是这次当代艺术展览的一部分，这次参展的13位艺术家的创作，无论在形式或内容上都与传统艺术和自身文化遗产分不开。

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