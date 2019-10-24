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联邦政治

烟民在瑞士 瑞士对烟草的宽容已经“灰飞烟灭”

Un homme fume en regardant la télévision

在自家抽烟-这在瑞士一直是被允许的，但是在邻居或房东眼里，这往往是“被减分”的行为。1993年时，瑞士摇滚乐队"Züri West"的主唱对别人的眼光毫不顾忌。

Un homme travaille sur une machine une cigarette aux lèvres

1995年，工人可以边吸烟边工作-就像此图中Sulzer-Medica医疗设备公司车间里的场景。如今这样的情景绝不会重现了。

Une jeune femme fume dans un restaurant

2005年，一位女士在苏黎世的一家餐馆吸着烟静待午餐的到来。2010年以来，瑞士公共场所实施了禁烟令。

Un homme sur un lit d'hôpital qui fume une cigarette

2004年，伯尔尼小岛医院里拍摄到的情景。

Un homme avec une cagoule et un appareil photo, une cigarette à la main

当年，吸烟在各行各业都很流行：1968年，一名摄影师在伯尔尼高地Lauberhorn拍摄滑雪比赛。

Trois jeunes garçons qui fument

时至今日，内阿彭策尔州依然沿袭着一种古老的传统：一年一度在牲畜博览会之际，孩子们可以吸烟。此图拍摄于2013年。

Deux politiciens en train de fumer et discuter

1984年，两位联邦委员Pierre Aubert和Otto Stich正在讨论政务。

Un politicien s'allume une pipe au milieu de la salle du parlement suisse

1998年，国民院议员Elmar Ledergerber在议会大厅内点燃了烟斗。今天看来，这一行为令人难以置信：如今，在联邦大厦-联邦议会及部委所在-全面禁止吸烟。仅存的吸烟区位于阳台的几处飞地：只有在那里，议员和记者可以暂解一下烟瘾。

Un homme fume la pipe

斯沃琪集团前老板尼古拉斯·海耶克(Nicolas G. Hayek)。照片拍摄于70年代，后来海耶克转吸雪茄。

Des gens dans une manifestation

2008年，圣加仑市：吸烟者们举行集会，抗议针对公共场所的禁烟令。

Des hommes dans une salle, qui fument

瑞士短波服务(SOC)的工作人员在办公室“吞云吐雾”。 如今，瑞士资讯swissinfo.ch的记者中依然有烟民，他们可以在特定的室外区域吸烟。除此之外，瑞士广播电视集团的整座办公楼内均为禁烟区。

Un homme qui fume assis dans un train

2003年，一位瑞士铁路公司的乘客在一等车厢内吸烟。

Galerie photos avec des gens qui fument

20年来，瑞士合法吸烟区的面积大幅减小，烟民越来越有“在夹缝中求生存”的感受。瑞士政府对烟草消费者一步步“施压”，对烟草制造商却格外“宽待”。但最近“风头”似有逆转之势。

瑞士烟民的烟草消费形式以及他们在社会中的位置在近20年里都发生了显著变化，原因有多重，比如：新的规章、烟草产品的多样化和人们的心理意识变化。

尽管社会中这诸多变化，但是在1997年至2017年间，瑞士吸烟者所占的人口比例(多语)外部链接变化却相对较小：女性烟民在整个女性人口中的比例从27％降至23％，男性烟民比例则从39％降到31％。瑞士每年大约有9.5万人因吸烟而死亡(法)外部链接

被动吸烟：越来越少

如今社会对吸烟者的容忍度不可与上世纪同日而语。20世纪90年代时，每个人都可以在公共场所-无论是公交车上，在办公室里，甚至是在医院里-无所顾忌地吸烟；如今，各项反对被动吸烟的新规则令吸烟这件事变得越来越不自由。

自2010年以来，瑞士实行规定：禁止在拥有公共入口的封闭空间或者在多人共用的工作空间内吸烟，例如：学校、医院、购物中心、餐厅、酒吧和舞厅。自今年6月1日起，瑞士各火车站也实行禁烟规定。

这些新的限制性规定有效地降低了被动吸烟的风险：2002年，每天一个小时以上暴露于“二手烟”的非吸烟者比例为26%，该比例于2017年下降到6%。

减少烟草广告：不情不愿

但是，当局决定对吸烟者“加压”时，对烟草生产者采取的态度则完全不同，而且在瑞士境内落脚有很多烟草公司(JTI，BAT，PMI)。联邦委员会(瑞士政府)2016年发起的在全国禁止烟草广告的首次尝试在议会议事环节遭遇失败，而跨国公司的压力是造成议案流产的重要原因。议会联邦院近日开始了对《烟草法案》修订版的审议。

政府提出的烟草广告禁令仅涉及针对未成年人的广告，这不符合《世界卫生组织烟草控制框架公约外部链接》的要求。该公约已得到180个国家/地区以及欧盟的认可。尽管瑞士已于2004年在该公约上签字，但由于议会不愿限制烟草广告，条约内容尚未在瑞士得到通过。

迈出的第一步

然而，大趋势似乎正在转向。目前，议会联邦院主动向政府提出严化《烟草法案》的建议，它已接受了其专门委员会提交的、关于 (在广播、电视、报纸、杂志、其他出版物以及网络平台) 全面禁止烟草广告的提案。

联邦院同时还决定禁止烟草公司对在瑞士举行的国际性活动的赞助。瑞士(联邦、州或市镇)政府机构举行活动也不许接受烟草公司的赞助。

联邦院成员认为这一态度的转变是正确的，因为当前的首要任务是遵守世卫组织的要求，同时对青年人加以保护。联邦院议员认为，在权衡利益时，保障公共卫生的重要性大于经济利益。国民院继联邦院之后也将就《烟草法案》修订版进行审议。这是世界卫生组织《烟草控制框架公约》在瑞获准的第一步。

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