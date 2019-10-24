20年來，瑞士合法吸菸區的面積大幅縮小，菸民越來越有“在夾縫中求生存”的感受。瑞士政府對菸草消費者一步步“施壓”，對菸草製造商卻格外“寬待”。但最近“風頭”似有逆轉之勢。



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瑞士菸民的菸草消費形式以及他們在社會中的位置在近20年裡都發生了顯著變化，原因有多重，比如：新的法規、菸草產品的多樣化和人們的心理意識變化。



儘管社會中這諸多變化，但是在1997年至2017年間，瑞士吸菸者所佔的人口比例(多語)外部链接變化卻相對較小：女性菸民在整個女性人口中的比例從27%降至23%，男性菸民比例則從39%降到31%。瑞士每年大約有9.5萬人因吸菸而死亡(法)外部链接。



吸二手菸：越來越少

如今社會對吸菸者的容忍度與上世紀不可同日而語。 20世紀90年代時，每個人都可以在公共場所-無論是公車上，在辦公室裡，甚至是在醫院裡-無所顧忌地吸菸；如今，各項反對被迫吸二手菸的新規則令吸菸這件事變得越來越不自由。



自2010年以來，瑞士實行規定：禁止在設有公共入口的封閉空間或者在多人共用的工作空間內吸菸，例如：學校、醫院、購物中心、餐廳、酒吧和舞廳。自今年6月1日起，瑞士各火車站也實行禁菸規定。



這些新的限制性規定有效地降低了被迫吸二手菸的風險：2002年，每天一個小時以上暴露於“二手菸”的非吸菸者比例為26%，該比例於2017年下降到6%。



減少菸草廣告：不情不願

但是，當局決定對吸菸者“加壓”時，對菸草生產者採取的態度則完全不同，而且在瑞士境內落腳的菸草公司(JTI，BAT，PMI)很多。聯邦委員會(瑞士政府)2016年發起的在全國禁止菸草廣告的首次嘗試在議會議事環節遭遇失敗，而跨國公司的壓力是造成議案流產的重要原因。議會聯邦院近日開始了對《菸草法案》修訂版的審議。



政府提出的菸草廣告禁令僅涉及針對未成年人的廣告，這不符合《世界衛生組織菸草控制框架公約》外部链接的要求。該公約已得到180個國家/地區以及歐盟的認可。儘管瑞士已於2004年在該公約上簽字，但由於議會不願限製菸草廣告，條約內容尚未在瑞士得到通過。



邁出的第一步

然而，大趨勢似乎正在轉向。目前，議會聯邦院主動向政府提出嚴化《菸草法案》的建議，它已接受了其專門委員會提交的、關於(在廣播、電視、報紙、雜誌、其他出版物以及網絡平台) 全面禁止菸草廣告的提案。



聯邦院同時還決定禁止菸草公司對在瑞士舉行的國際性活動的贊助。瑞士(聯邦、州或市鎮)政府機構舉行活動也不許接受菸草公司的贊助。



聯邦院成員認為這一態度的轉變是正確的，因為當前的首要任務是遵守世衛組織的要求，同時對青年人加以保護。聯邦院議員認為，在權衡利益時，保障公共衛生的重要性大於經濟利益。國民院繼聯邦院之後也將就《菸草法案》修訂版進行審議。這是世界衛生組織《菸草控制框架公約》在瑞獲准的第一步。

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