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瑞士摄影 在白俄罗斯的梦醒时分

Nightsky over Minsk

白俄罗斯首都，明斯特市中心。

soldat et jeunes filles

国旗纪念日，布列斯特。

Building et Tannenbaum

明斯克国家图书馆：建筑高74米，呈小斜方截半立方体，19个阅览室分布在22层空间。

Famille Loukachenko

总统亚历山大·卢卡申科和他的三个儿子，摄于2018年5月9日。

fille et stalin

Zair Azgur雕塑作品纪念馆，明斯特。

Macdo in Minsk

白俄罗斯独立日当天人们插上国旗。 白俄罗斯独立纪念日是7月3日，即1944年从纳粹手中解放明斯克市的日子。

boy with revolver

斯大林防线，明斯克市附近。

Académie des Arts, Minsk

明斯克艺术学院。

Kid s' Fashion Days, Totallook, Polina Golub

明斯克时装周。

airshow

社会发展银行，明斯克，

jour de l'independence

仪仗队，独立纪念日阅兵，摄于2018年7月3日。

Waterpark, Minsk

水上乐园，明斯特。

Dono resto

明斯特一家饭店内的壁画。

Minsk Minsk

航空技术博物馆，明斯克。

forteresse de Brest-Litovsk

列斯特-利托夫斯克要塞博物馆里的列宁肖像。

Righetti Bielorussie

通过新摄影集《梦想国-白俄罗斯》(Biélorussie Dreamland)，追踪独裁者30年的日内瓦摄影师Nicolas Righetti令欧洲最后的“软性独裁”在图像中成为“不朽”：在白俄罗斯，既有斯大林式建筑和军事游行，也有快餐店、啦啦队女孩和选美比赛。这个国家正慢慢地向西方、也向中国敞开了大门。

在Righetti位于日内瓦多种族聚集区Pâquis的工作室中，我们见到了摄影师。他频繁旅行，而采风的作品也为他赢得了国际声誉。尤其是2007年，他镜头下土库曼独裁者萨帕尔穆拉特·尼亚佐夫Saparmourad Niazov的图片还获得了享有盛誉的世界新闻摄影大赛(World Press Photo)一等奖。在12月一天的下午，大家正在为筹备Righetti最新摄影集《梦想国-白俄罗斯》的推介会讨论得热火朝天。

那些曾经和现在的共产主义国家令这位日内瓦摄影背包客着迷了30年。一切似乎开始于他1989年的第一次中国之行：那次，他刚走下西伯利亚铁路客车，就赶上天安门事件，亲见友人的遭遇。

此后不久，Righetti的职业生涯开始起步：为1994年出版的第一本埃塞俄比亚旅行指南提供图片。Righetti随后的旅行更具冒险性，摄影集主题包括：朝鲜、土库曼斯坦、叙利亚独裁者阿萨德、德涅斯特河沿岸摩尔达维亚共和国和白俄罗斯。

斯大林的遗产

“我一开始只是对执政25年的总统亚历山大·卢卡申科（Alexander Lukashenko)感兴趣，”摄影师说，“后来，我在2017-2019年间7次来到白俄罗斯，慢慢不再想只专注于这位独裁者了，而是把重点放在苏联-确切说是斯大林式-的建筑上，因为受罗马帝国风格的影响，这里的建筑非常宏伟。与邻国乌克兰不同，这些始建于上世纪50年代的建筑，不断地得以翻新；而在乌克兰，很多雕像和过去的痕迹都被摧毁，为了抹去历史。”

三年间，瑞士摄影师见证了这个前苏联国家真正的开放。“它不再是共产主义国家，即使这里有世界上最后一个集体农业合作社。自从俄罗斯受到国际制裁以来，政府不得不向其他国家开放，尤其面向西方国家。西方媒体称，白俄罗斯是欧洲最后的独裁统治-这没有错。但是白俄罗斯人自己，比如我的导游-一位年轻模特-都觉得这是‘良性’独裁。”

独立日阅兵上的中国军队 

“我能在一米距离之内拍摄独裁者，而且还和他三个儿子打了招呼，” 摄影师兴奋地回忆道，“卢卡申科非常聪明，他团结俄罗斯大哥的同时，也同欧洲和中国保持关系。我曾三度观摩了白俄罗斯7月3日独立纪念日阅兵，两次都邀请了中国军队。中国军队已经在欧洲门户明斯克参加阅兵表演了，它越走越近了！”摄影师说。

在白俄罗斯首都市中心有一家名为“梦幻乐园”的游乐园，园里有一个国家微缩景观。“它很媚俗，很艳丽。但是我在白俄罗斯走了很多地方，却没有看到他们想象中的梦想之国。这是他们愿意展示的梦想，但这个梦并不存在。”

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