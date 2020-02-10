通过新摄影集《梦想国-白俄罗斯》(Biélorussie Dreamland)，追踪独裁者30年的日内瓦摄影师Nicolas Righetti令欧洲最后的“软性独裁”在图像中成为“不朽”：在白俄罗斯，既有斯大林式建筑和军事游行，也有快餐店、啦啦队女孩和选美比赛。这个国家正慢慢地向西方、也向中国敞开了大门。

在Righetti位于日内瓦多种族聚集区Pâquis的工作室中，我们见到了摄影师。他频繁旅行，而采风的作品也为他赢得了国际声誉。尤其是2007年，他镜头下土库曼独裁者萨帕尔穆拉特·尼亚佐夫Saparmourad Niazov的图片还获得了享有盛誉的世界新闻摄影大赛(World Press Photo)一等奖。在12月一天的下午，大家正在为筹备Righetti最新摄影集《梦想国-白俄罗斯》的推介会讨论得热火朝天。

那些曾经和现在的共产主义国家令这位日内瓦摄影背包客着迷了30年。一切似乎开始于他1989年的第一次中国之行：那次，他刚走下西伯利亚铁路客车，就赶上天安门事件，亲见友人的遭遇。

此后不久，Righetti的职业生涯开始起步：为1994年出版的第一本埃塞俄比亚旅行指南提供图片。Righetti随后的旅行更具冒险性，摄影集主题包括：朝鲜、土库曼斯坦、叙利亚独裁者阿萨德、德涅斯特河沿岸摩尔达维亚共和国和白俄罗斯。

斯大林的遗产

“我一开始只是对执政25年的总统亚历山大·卢卡申科（Alexander Lukashenko)感兴趣，”摄影师说，“后来，我在2017-2019年间7次来到白俄罗斯，慢慢不再想只专注于这位独裁者了，而是把重点放在苏联-确切说是斯大林式-的建筑上，因为受罗马帝国风格的影响，这里的建筑非常宏伟。与邻国乌克兰不同，这些始建于上世纪50年代的建筑，不断地得以翻新；而在乌克兰，很多雕像和过去的痕迹都被摧毁，为了抹去历史。”

三年间，瑞士摄影师见证了这个前苏联国家真正的开放。“它不再是共产主义国家，即使这里有世界上最后一个集体农业合作社。自从俄罗斯受到国际制裁以来，政府不得不向其他国家开放，尤其面向西方国家。西方媒体称，白俄罗斯是欧洲最后的独裁统治-这没有错。但是白俄罗斯人自己，比如我的导游-一位年轻模特-都觉得这是‘良性’独裁。”

独立日阅兵上的中国军队

“我能在一米距离之内拍摄独裁者，而且还和他三个儿子打了招呼，” 摄影师兴奋地回忆道，“卢卡申科非常聪明，他团结俄罗斯大哥的同时，也同欧洲和中国保持关系。我曾三度观摩了白俄罗斯7月3日独立纪念日阅兵，两次都邀请了中国军队。中国军队已经在欧洲门户明斯克参加阅兵表演了，它越走越近了！”摄影师说。

在白俄罗斯首都市中心有一家名为“梦幻乐园”的游乐园，园里有一个国家微缩景观。“它很媚俗，很艳丽。但是我在白俄罗斯走了很多地方，却没有看到他们想象中的梦想之国。这是他们愿意展示的梦想，但这个梦并不存在。”

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