打印 其他9种语言 其他9种语言 其他9种语言 阿拉伯语 (ar)العثور على وظيفة في سويسرا 德语 (de)Jobsuche in der Schweiz 英语 (en)Finding a job in Switzerland 西班牙语 (es)Encontrar un trabajo tras titularse 法语 (fr)Trouver un emploi en Suisse 意大利语 (it)Alla ricerca di lavoro in Svizzera 日语 (ja)スイスでの職探しと労働許可申請 葡萄牙语 (pt)Acadêmicos estrangeiros procurando um emprego na Suíça 俄语 (ru)Поиск работы в Швейцарии: случай Ариэль Фахраи из США 苏黎世联邦理工大毕业后 在瑞士找工作 嵌入代码 <iframe src="https://www.swissinfo.ch/chi/embedded/%E8%8B%8F%E9%BB%8E%E4%B8%96%E8%81%94%E9%82%A6%E7%90%86%E5%B7%A5%E5%A4%A7%E6%AF%95%E4%B8%9A%E5%90%8E_%E5%9C%A8%E7%91%9E%E5%A3%AB%E6%89%BE%E5%B7%A5%E4%BD%9C/44961764" width="640" height="360"></iframe> 复制粘贴以上代码 此内容发布于2019年5月15日 上午9:00 最后更新 - 2019年5月15日 -09:00 2012年来自费城的Arielle Fakhraee从苏黎世联邦理工大学科学系机器人专业硕士毕业。毕业后在苏黎世联邦理工学院下属的一个初创公司工作，该公司主要研发生物医药使用的电磁系统，几年后这个企业(Startup)解散。在该公司工作期间她的工作许可没有遇到问题，但是当她要换到一家大资讯公司工作的时候，却遇到了麻烦。 (翻译：杨煦冬), 瑞士资讯swissinfo.ch 标签 政治 教育 工作 Neuer Inhalt Horizontal Line Instagram 关注我们 Instagram subscription form subscription form 如需通过电子邮箱免费订阅时事通讯(Newsletter)，请在下方输入您的邮箱地址 电子邮件地址 焦点报导 瑞士简讯 直接民主 政治 经济 文化 社会 科技 多媒体