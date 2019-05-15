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瑞士职场

苏黎世联邦理工大毕业后 在瑞士找工作

2012年来自费城的Arielle Fakhraee从苏黎世联邦理工大学科学系机器人专业硕士毕业。

毕业后在苏黎世联邦理工学院下属的一个初创公司工作，该公司主要研发生物医药使用的电磁系统，几年后这个企业(Startup)解散。

在该公司工作期间她的工作许可没有遇到问题，但是当她要换到一家大资讯公司工作的时候，却遇到了麻烦。


(翻译：杨煦冬), 瑞士资讯swissinfo.ch

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