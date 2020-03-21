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高山滑雪 滑雪区虽已关门，但对滑雪的怀念却未逝去

Overhead photo of people sitting on the piste, Saas Fee

滑雪道旁，萨斯费(Saas Fee)，拍摄于1965年前后。

Photoshoot of a woman lying on an inflatable mattress in bikini at Crans Montana

在克朗-蒙塔纳(Crans Montana)雪道上拍摄的“比基尼女郎”，拍摄于1965年。

Ski sticks from the Alpine Museum collection

博物馆的滑雪杖收藏，拍摄于1900-1990年。

Two men and two women, Après-Ski on the Rigi

瑞吉山(Rigi)上滑雪后的小酌，拍摄于1980年前后。

Skiing in deep snow

穿梭在厚厚的积雪之上，拍摄于1980年。 (Art Institute Bruges, Meiringen. Swiss Alpine Museum).

Left; ski tips, right ski powder

左：滑雪板收藏；右：艺术家Lois Hechenblaikner的作品“30克滑雪靴锯末”。(Swiss Alpine Museum).


Photo montage for advertising at Saas Fee

为萨斯费做宣传的合成照片，拍摄于1974年。 (Art Institute Bruges, Meiringen, Swiss Alpine Museum).

Ski school for the whole family at Melchsee Frutt

Melchsee Frutt上的家庭滑雪学校，拍摄于1965年前后。 (Art Institute Bruges, Meiringen, Alpines Museum of Switzerland).

Open-air cable car carrying two people.

从莫莱松(Moléson)村开往La Vudalla滑雪场的鼎鼎大名的开放式缆车“'télébenne'”，拍摄于1965年前后。 (Art Institute Bruges, Meiringen, Swiss Alpine Museum).

Ski storage in the specialist Ski sport shop

迈林根(Meiringen)专业滑雪运动品店的滑雪板库房，拍摄于1965年前后。 (Art Institute Bruges, Meiringen, Swiss Alpine Museum).

Image gallery about skiing in Swiss culture

3月中旬瑞士政府决定全国上下“闭关锁国”，一些滑雪区最初曾表示抗拒。在阿尔卑斯山区的很多地方，滑雪不但算得上“经济命脉”，也是瑞士“基因”的组成部分，尤其是对年长的几代人来说。

就在新冠病毒疫情危机袭击欧洲之前，一个名为“失去与寻回的记忆”(The Lost and Found of Memories)的展览在瑞士阿尔卑斯博物馆(Swiss Alpine Museum)开幕，展示的都是些古旧的滑雪设备与奖杯，甚至在滑雪事故中摔断的骨头的X光片。许多展品都是由公众捐赠的。

An elderly couple hold a pair of skis while sitting.

伯尔尼阿尔卑斯博物馆展览“失去与寻回的记忆”的部分展品。Heinz和Käthi使用的滑雪板是Kneissl产品。

(Swiss Alpine Museum)

阿尔卑斯博物馆也跟全国乃至欧洲各地的所有文化机构一样，都在这次“封国”中不得不暂停营业。不过，如今观众可在博物馆网站(多语)外部链接或者专为展览而出的画册上查看精选展品，里面收集了许多明信片，让人回想起滑雪作为瑞士人的爱好-而不仅是消遣-的那几十年。

从2008/09年雪季到2016/17雪季，人们滑雪的天数大幅下滑。有意思的是，30岁以下的年轻人正在重新发现滑雪的乐趣，和婴儿潮的那一代人一起在滑雪场同场竞技。

气候变化对滑雪的受欢迎度也产生了重要影响。近年来，只有高海拔滑雪区才有足够雪量-或是天气够冷才能人工造雪，从而保证滑雪道的开放。对许多瑞士人来说，他们对一首流行歌里唱到的“人人都滑过雪”的日子至少还有记忆和怀念之情。

Schnee von gestern(德)外部链接》是关于滑雪文化的一本新书，里面的图片均来自瑞士阿尔卑斯博物馆的收藏。

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