3月中旬瑞士政府决定全国上下“闭关锁国”，一些滑雪区最初曾表示抗拒。在阿尔卑斯山区的很多地方，滑雪不但算得上“经济命脉”，也是瑞士“基因”的组成部分，尤其是对年长的几代人来说。



就在新冠病毒疫情危机袭击欧洲之前，一个名为“失去与寻回的记忆”(The Lost and Found of Memories)的展览在瑞士阿尔卑斯博物馆(Swiss Alpine Museum)开幕，展示的都是些古旧的滑雪设备与奖杯，甚至在滑雪事故中摔断的骨头的X光片。许多展品都是由公众捐赠的。



伯尔尼阿尔卑斯博物馆展览“失去与寻回的记忆”的部分展品。Heinz和Käthi使用的滑雪板是Kneissl产品。

(Swiss Alpine Museum)

阿尔卑斯博物馆也跟全国乃至欧洲各地的所有文化机构一样，都在这次“封国”中不得不暂停营业。不过，如今观众可在博物馆网站(多语)外部链接或者专为展览而出的画册上查看精选展品，里面收集了许多明信片，让人回想起滑雪作为瑞士人的爱好-而不仅是消遣-的那几十年。



从2008/09年雪季到2016/17雪季，人们滑雪的天数大幅下滑。有意思的是，30岁以下的年轻人正在重新发现滑雪的乐趣，和婴儿潮的那一代人一起在滑雪场同场竞技。



气候变化对滑雪的受欢迎度也产生了重要影响。近年来，只有高海拔滑雪区才有足够雪量-或是天气够冷才能人工造雪，从而保证滑雪道的开放。对许多瑞士人来说，他们对一首流行歌里唱到的“人人都滑过雪”的日子至少还有记忆和怀念之情。

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