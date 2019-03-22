20世纪初，被送进精神病院的人很多，病愈出院的则很少。众多精神病患者通过艺术创作维系着和外界的沟通。这些当年的“疯人艺术品”正在图恩艺术博物馆展出。

在19世纪50年代和20世纪30年代之间，艺术疗法并不存在。但是，住在精神病院的病号们还是有途径表达自己的创造力。

2006至2014年间，苏黎世高等艺术学院的研究者们考寻了瑞士22家精神病院的档案，并建立起由5000件精神病患者艺术品构成的数据库，以便瑞士艺术研究机构查询。在图恩艺术博物馆(英、德)外部链接“非同凡响!”(Extraordinaire!)艺术展展出的就是其中的180幅作品。

透过这些艺术品，我们能看到当年精神病院里的生活点滴。19世纪50年代，精神疾病才被承认是一种疾病。“精神病院也随之陆续出现，越来越多的人被收治。” 艺术史学家、研究计划负责人Katrin Luchsinger讲述道。

精神病院里的生与死

1944年6月，伯尔尼州Waldau精神病院里，院长Jakob Klaesi (1883-1980)和病人交流。

(Photopress-Archiv)

一个世纪以前，不存在短期住院模式，有的病人一生都在病院度过，直至去世。“治疗的重心在于，让这些病人同原来的生活环境和工作活动断绝开来。”Luchsinger讲到。通过画画、游泳、编织、做手工，病人描绘着他们与世隔绝的生活。

隔离是很多作品表达的主题。一位女病人在笔记本的一页纸上画上她家的房子，在另一页上精准地再现出她房间的样貌：写字台上放着的正是她写字的笔记本；窗户开着，阳光照射进屋内，一切井然有序。画页边缘写着：“我在医院，我不知道我的东西去了何处。一切都被装了箱。”

这位病人的画作和文字打动了Kathrin Luchsinger。她说：“长期住院让很多病人的生命失去了意义，剩下的只有混乱和恐惧。这种治疗办法令人十分费解。”

条件艰苦但并非不人道

虽说20世纪的病院生活与坐监近似，但艺术史学家强调说，在那个年代，瑞士精神病院的生活并非不人道，甚至可以说有可圈可点之处：“一种具有创新精神的治疗模式在这里形成。很多医生愿意了解病人的内心世界。正因如此，才有这么多绘画作品得以保留。”

不过，病人们并没有专门的创作材料：廉价的纸张、包装纸或者随便什么手边之物都可以用来作画。这一点，通过看展也能发现。“作品都很小幅，颜色也少使用。”Katrin Luchsinger指出。这位艺术史学家觉得，在当年，病患艺术家们一定期望自己的创作能得到更多的鼓励。不管怎样，他们的创作还是找到了出口，让成千上万的精神病患者们打开想象世界的大门。

伯尔尼州图恩艺术博物馆的这一画展将展至5月19日。之后，作品还将在奥地利Lentos de Linz美术馆(6月7日至8月18日)及德国海德堡Prinzhorn艺术画廊(10月11日至1月20日)进行巡展。

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