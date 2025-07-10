OPEC：2050年前石油需求不会达高峰

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（法新社巴黎10日综合外电报导）石油输出国家组织（OPEC）今天表示，原油需求将持续增长到至少2050年，并称推动迅速脱离化石燃料是一种「不切实际的幻想」。

OPEC在最新发布的年度石油需求展望报告中预测，2050年全球石油需求将从2024年的每日1亿370万桶增加至约1亿2300万桶，增幅达18.6%。

OPEC秘书长盖斯（Haitham Al Ghais）在报告的前言中指出，攀升的需求将由「经济成长扩张、人口增加、都市化进程加速、人工智慧等新兴高耗能产业崛起，以及为数十亿缺乏能源人口提供能源的需求所推动」。

盖斯指出：「目前还看不到石油需求即将达到高峰的迹象。」

这份报告显示，由全球主要石油出口国组成的OPEC，与成员包括许多主要石油消费国的国际能源总署（IEA）意见相左。

IEA上月表示，随着电动车崛起以及发电能源逐步从原油转向其他能源，全球石油需求将自2030年开始下降。

IEA甚至预测，OPEC主要成员国沙乌地阿拉伯的石油需求也将下降，因该国正以天然气与再生能源取代原油作为发电来源。

盖斯则表示，OPEC认为石油需求成长主要来自开发中国家，且目前化石燃料仍占全球能源组合约80%，与OPEC于1960年成立时相比几乎没有变化。

盖斯指出：「许多决策者近年愈来愈清楚意识到，迅速淘汰石油和天然气的论述已被看穿，那就是不切实际的幻想」。