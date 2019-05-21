伯尔尼的投票结果可能致使其他州的福利金削减计划流产。 (Keystone)

伯尔尼选民周日投票否决了一项旨在控制公共支出的提案，伯尔尼州将不会削减社会救济金。

伯尔尼州务秘书处(德)外部链接的数据显示：52.6%的选民反对州议会提出的8%至30%的社会救济金削减计划。

左翼团体的反提案也未能在周日赢得多数投票。

这一结果着实令部分党派感到不适，因其可能会阻碍其他地区右翼和中右翼政党削减社会救济金的行动。州当局预计，若通过该提案，伯尔尼州每年可节省800万至1900万瑞郎的开支。

反对者对这一结果表示欢迎，称该结果显示了人民的“团结精神”。 他们认为，如果削减社会救济金，长期失业者和单亲家庭父母将首当其冲。

负责卫生和公共福利的政府官员皮埃尔·阿兰·施内格(Pierre Alain Schnegg)指出，他将推进改革计划，帮助救济对象重返就业市场。

提案支持者表示，目前的制度对低收入人群而言不公平，因为他们挣的血汗钱比救济对象领取的社会救济金还少。

该提案将调整社会救济金水平，使之低于瑞士26个州、大多数市政当局以及私营团体商定的标准，从而确保救济对象能维持体面的生活。

伯尔尼州及州内各市2017年的救济金支出约为2.72亿瑞士法郎。在这一救济对象比例高于全国平均水平的地区，仅有42'700多名居民从州当局领取社会救济金。



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