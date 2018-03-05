此内容发布于2018年3月5日 下午3:48 最后更新 - 2018年3月5日 -15:48

瑞士广播电视集团总裁吉勒·马尚(Gilles Marchand)于上周日(3月4日)向新闻界介绍关于“废除收视收听费”动议的投票情况。

(Keystone)

瑞士媒体评论员将“取消收视收听费”动议在上周日(3月4日)全民表决中以71.6%的压倒性多数投票遭否决的失利，解读为一种强烈的信号：瑞士民众对由公共资金支持的瑞士国家广播电视服务仍持拥护态度。尽管如此，媒体时评者也认为，瑞士广播电视台集团(SBC)必须缩小规模；不过对于瑞士广电集团究竟该如何实现精兵简政，可谓百家争鸣，仍然存在颇多异议。

《新苏黎世报》(Neue Zürcher Zeitung)



在这家总部驻址于苏黎世的报社看来，瑞士家庭每年缴纳的公共广播及电视使用授权许可费-也就是目前每年每户需支付的451.1瑞郎(折合人民币约为3128元)收视收听费所存在的“社会基础”已“摇摇欲坠”、日趋瓦解，因此，瑞士广电集团必须斟酌考量，今后维持自身运营的资金是否应该来自于联邦预算。该报时评认为：“此次全民公投标志着瑞士广播电视集团一个时代的句点与终结；它不能再倚赖公共经费的资助来为种类丰富、包罗万象的节目提供充足的制作资金投入。公共广播电视的基本框架，必须由政治决定。”

《每日导报》(Tages-Anzeiger)



另一家同样总部位于苏黎世的德语纸媒《每日导报》指出，上周日的全民投票直观地表明，瑞士的直接民主制度提供了一种可能性，使得公民能够针对那些被联邦委员会和议会“未予重视或忽略”的政治及社会议题积极发声，从而促成变革。“政治决策者们在瑞士广播电视集团规模精简的问题上显然遭遇了挫败，无计可施。现如今，瑞士广电集团已经意识到是时候该对发自身展规模作出一定限制了，”该报这样点评道：“瑞士广电集团多年来始终以损害、排挤私营媒体来推行自己的积极扩张政策，日益成长为一家覆盖众多电台电视频道、尊崇饱受外界争议的广告营销策略的传媒业巨擎。而最终，该集团还是希望借助转型变得更为低调、谦逊。”

《巴塞尔日报》(Basler Zeitung)



总部位于巴塞尔的这家媒体传达出的关键信息是，“废除收视收听费”动议在此次公投中仅遭遇败局，并非定局，未来仍充满变数。据该日报预测，倘若关键性的改革举措不能得以贯彻，那么“直指瑞士广播电视集团而发起的下一个动议将近在眼前。”“尽管投票结果彻底否决了此次动议，但诸多根本性问题还摆在案头上。公共广播电视服务及其筹资结构必须有一个更加明晰的规定。”在这家德语纸媒看来，瑞士广电集团应转型成为一家制作大众可自由获取、自由访问的视听节目的通讯社。

《时报》(Le Temps)



这家法语报刊将此次全民投票抵制派与赞成派的力量悬殊对比描述为“压倒性”，并补充道：“这次的挑战旨在找到答案：瑞士公民究竟期冀借助此次投票表达什么意愿，政治家们以及瑞士广播电视集团自身到底打算如何继续走下去。”《时报》推测，虽然瑞士广电集团坦言接受各界指摘批评，并承诺会相应地解决问题，但瑞士媒体体系的根本性改革仍然是民众对长远未来的展望。与此同时，该报也指出，一旦涉及广电集团运营及制作经费不同分配渠道的辩论拉开帷幕，那么前景走向如何，将令人期待。

《自由报》(La Liberté)



这家总部位于弗里堡的法语媒体撰文点评，当前的瑞士媒体格局颇值得来一场透彻深入的大讨论。该报强调，和瑞士广播电视集团一样，瑞士纸媒也需要认清自己在公共广播电视服务中所起到的关键性作用。“这次(在反废除收视收听费中所取得)的胜利果实，并不单单属于瑞士广电集团，而是属于深知纯粹的商业电视无法保证信息和节目质量的大众，”该报补充表示。

《日内瓦论坛报》(Tribune de Genève)



位于日内瓦的法语报纸《日内瓦论坛报》将上周日的全民公投称为“一个分水岭”。该报评论员文章中提及，虽然瑞士公民此次既未废除瑞士广电集团视为命脉的收视收听费，也就是说他们无意革除瑞士广电集团，但他们也并不想让其以现有模式保留下去。文章也强调，可想而知，对于瑞士广电集团来说，前方还有“一项艰巨的任务”有待完成。时评补充道，未来瑞士媒体产品的多样性也绝不容忽视。文章还表示，私营媒体对立场观点的多样性和公众讨论所作出的贡献，并不亚于瑞士广电集团，应等量齐观。

《地区报》(La Regione)



这份来自瑞士意大利语区的当地报刊一言以蔽之地总结道：“瑞士广电集团已经保住了命，但它的未来却尚无定数，生存还是毁灭，还是一个大大的问号。”该报指出，如今显而易见的是，瑞士广电集团的经费会缩减，规模会精简，而且会变得不那么“贪心”-这特指与私营电视台和广播电台相比，瑞士广电集团从取自听众和观众的公共广播及电视使用授权许可费中分走了一大块蛋糕，也就是拿走了大部分资金。与其他瑞士媒体不谋同辞的是，该报也预测，围绕公共广播电视机构前景命运以及更广义意义上的瑞士媒体所提供的公共服务的大讨论，才刚刚开始。



(翻译：张樱), ATS-SDA/swissinfo.ch/ln

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