据Jirnov称,普京掌权后,俄罗斯从事的谍报活动就活跃度而言,要比冷战时期高出两到三倍。 (RTS-SWI)

一名前苏联克格勃在近日接受瑞士法语电视台RTS采访时爆料,俄罗斯间谍始终通过炮制并使用伪造国籍的身份证件,以虚假身份为掩护,在瑞士从事间谍活动刺探情报。



Sergei Jirnov在其撰写出版的新作《遭克格勃追捕:一名间谍的诞生》(Chased by the KGB – Birth of a Spy)中,揭开了多年来笼罩在前苏联情报机构-克格勃(正式称谓为“苏联国家安全委员会”)外层的神秘面纱。与此同时,据他所述,自现任俄罗斯总统普京掌握政权以来,俄方间谍活动愈发频繁。他的断言,似乎印证了近年来瑞士官方关于俄罗斯谍报活动的屡屡控诉与警示。



Jirnov在接受瑞士法语电视台RTS采访时透露,(俄方派遣的)间谍特工们会伪造与瑞士素来“亲好”的国家的身份证件,譬如美国、英国或者法国,从而避免瑞士官方有所察觉。



Jirnov也在采访中补充提及,自普京执政以来,俄方间谍活动日益频繁。“普京掌权后,俄罗斯从事的谍报活动就活跃度而言,要比冷战时期高出两到三倍。对于被俄罗斯盯上的目标国来说,(俄方现如今的情报刺探)要更直接、更具攻击性和挑衅性,甚至更放肆无礼、目中无人。”



“在俄罗斯情报机构看来,瑞士具有很高的利用价值,俄方也有浓厚的兴趣。由于所有的国际组织都驻址于此,因此(在俄方目标国排行榜上),瑞士至少位于前五或者前六。”



面对Jirnov的指控,俄罗斯驻瑞士大使馆断然予以驳斥,并告诉瑞士法语电视台RTS,Jirnov所述纯属“幻想”。





