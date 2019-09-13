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国际日内瓦

前苏联克格勃爆料 俄罗斯间谍“以虚假身份”潜伏瑞士从事间谍活动

Sergei Jirnov

据Jirnov称，普京掌权后，俄罗斯从事的谍报活动就活跃度而言，要比冷战时期高出两到三倍。

(RTS-SWI)

一名前苏联克格勃在近日接受瑞士法语电视台RTS采访时爆料，俄罗斯间谍始终通过炮制并使用伪造国籍的身份证件，以虚假身份为掩护，在瑞士从事间谍活动刺探情报。

Sergei Jirnov在其撰写出版的新作《遭克格勃追捕：一名间谍的诞生》(Chased by the KGB – Birth of a Spy)中，揭开了多年来笼罩在前苏联情报机构-克格勃(正式称谓为“苏联国家安全委员会”)外层的神秘面纱。与此同时，据他所述，自现任俄罗斯总统普京掌握政权以来，俄方间谍活动愈发频繁。他的断言，似乎印证了近年来瑞士官方关于俄罗斯谍报活动的屡屡控诉与警示。

Jirnov在接受瑞士法语电视台RTS采访时透露，(俄方派遣的)间谍特工们会伪造与瑞士素来“亲好”的国家的身份证件，譬如美国、英国或者法国，从而避免瑞士官方有所察觉。

Jirnov也在采访中补充提及，自普京执政以来，俄方间谍活动日益频繁。“普京掌权后，俄罗斯从事的谍报活动就活跃度而言，要比冷战时期高出两到三倍。对于被俄罗斯盯上的目标国来说，(俄方现如今的情报刺探)要更直接、更具攻击性和挑衅性，甚至更放肆无礼、目中无人。”

“在俄罗斯情报机构看来，瑞士具有很高的利用价值，俄方也有浓厚的兴趣。由于所有的国际组织都驻址于此，因此(在俄方目标国排行榜上)，瑞士至少位于前五或者前六。”

面对Jirnov的指控，俄罗斯驻瑞士大使馆断然予以驳斥，并告诉瑞士法语电视台RTS，Jirnov所述纯属“幻想”。


间谍活动 打着外交官的幌子、在瑞士从事间谍活动的“潜伏者”

瑞士联邦委员会近日透露，外国间谍活动在瑞日益频繁，尤其是利用技术手段来刺探机密情报以及伪装成外交官潜伏在瑞士从事谍报活动的间谍人员有所增多。

此内容发布于2018年3月13日 上午11:37

swissinfo.ch/mga

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