西安古城墙被迷雾缭绕，尤其是冬天这座城市空气污染非常严重。

(Keystone / Mayi Wong)

在空气质量和环保问题上世界领先的瑞士向中国伸出了援手，瑞中双方正在开展一个气候合作项目，瑞士提供保持空气清洁和节能方面的知识，而中国则为瑞士在大城市提供更多实验基地。



提高空气质量是中国的重要目标，而改善空气质量，首先需要一个适用的测量系统，这样才能实时对空气质量进行监测。



瑞士在大气化学领域，掌握许多专业知识和特殊科技，能够对空气中的各种颗粒进行甄别、测量、分类和分析。2019年9月20日，瑞中双方在西安启动了这个空气合作项目，瑞士将他们掌握的宝贵知识和经验分享给中国。



这个名为《中国空气清洁》(Clean Air China外部链接d)的项目旨在，合作5年之后，中国有能力独立在各城市对空气质量进行精确及基本达到实时的测量，并在此基础之上，制定出有专业理论为基础的环保政策。发展与合作组织(Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit外部链接)全球气候变迁和环境部门负责人Janine Kuriger说。



这位负责人还表示，围绕全球共同面对的难题，如气候变迁问题，所进行的合作项目，本着知识共享的理念，因此相对来说，比较节省资源。在这个项目中，发展与合作组织会从瑞士的大学、研究所或私人领域获取这些专业知识通过合作传授给中国。



该项目中，发展与合作组织出资320万瑞郎，中国出资570万瑞郎，参与合作的瑞士机构有保罗谢尔研究所(Paul Scherrer外部链接 Institut)、苏黎世联邦理工学院(ETH Zürich外部链接)和瑞士联邦材料试验和科研研究所(EMPA外部链接)。



瑞士也是这个项目的受益者，Kuriger说，“中方会在一些城市中增设更多实验室，”瑞士科研单位在那里拥有很大的试验基地；同时可以扩大有害物质的数据库；从而研发出更多新型空气清洁方式。



与中国的合作，得到中国政府的大力支持，因为中国政府在制定新气候政策时非常注重专业理论基础。“中方在项目的实施上是非常可靠的合作伙伴，” Kuriger说。



这点在2010-2015年的第一个优化空气项目(ersten Projekt zur Verbesserung der Luftqualität外部链接)时，已有所体现。瑞士在上次的合作中就将自己的经验与知识传授给中国，并在中国制定新空气政策时起到了一定作用，该条新法于2016年生效。



这样的合作项目属于发展与合作组织的全球气候变迁及环保项目，在此框架之下，该组织为像中国这样有城市化发展趋势的国家提供帮助，令这些国家在空气和环保问题上能够面向未来，持久稳定的发展。



发展与合作组织的这一项目，每年总预算为3000万瑞郎，而这些资金并非用于固定国家。在过去几年中，每年用于中国的资金大约在400-500万瑞郎之间。

发展中的中国在大兴土木，而房屋是中国能源消耗最大的因素。

(Keystone / Anonymous)



(翻译：杨煦冬), 瑞士资讯swissinfo.ch

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