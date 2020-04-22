政府上周宣布的“三步走”解封计划遭遇不少批评之声，特别是因为这个计划只字未提餐馆何时可恢复营业。 (Keystone)

瑞士经济部长盖伊・帕尔默兰(Guy Parmelin)表示，政府希望经济尽快恢复正常，而向受疫情禁闭政策影响的企业发放的政府援助款项，不应该成为“培养懒惰的枕头”。

他在接受《晨报·周日版》(Le Matin Dimanche)就政府“解封”计划所做的采访中说道：“走出隔离状态或是能重新营业的行业与工业，必须在没有短期工作补贴或其他联邦政府援助的情况下尽快复工。”

上周公布的“三步走”计划遭到不少人批评。苏黎世州州长卡门·沃克·施佩(Carmen Walker Späh)在《新苏黎世报·周日版》(NZZ am Sonntag)上批评说，发廊4月27日可以开门营业，书店却不能。同样令她无法理解的是，大型超市可以开放全部商品货架，但专业店铺却仍须关门。施佩对该报说，餐馆也应该能更早恢复营业。议员莱奥·穆勒(Leo Müller)则在《周日报》(SonntagsZeitung)上争辩说，应该允许餐馆至少能在5月11日部分开业。

在被问及这一问题时，帕尔默兰告诉《晨报·周日版》：“我并不排除餐馆可能会在几周后恢复营业的可能性。一切都取决于形势的进展。”

谈到头发问题时，《晨报》记者开门见山地指出帕尔默兰的头发比平时长了。“我妻子也说她受不了这发型了，不过帮助已在眼前，”这位部长说道，并解释说他的理发师已经发来短信，跟他约时间在4月27日后为他理发。

不过，为什么我们那么注意自己的发型？《晨报·周日版》专门采访了法国社会学家米歇尔·梅叙(Michel Messu)，他曾就此写过一本书。据他说，即使是在禁闭期间，我们仍希望向别人展现一种形象，特别是在社交媒体上，因此对许多人来说，理发几乎是一种基本需要！





新冠疫情 瑞士将宣布：新冠疫情限制会分三步逐渐放开 据瑞士媒体报道，今日(4月16日)政府将公布如何逐步放开限制的具体方案。 此内容发布于2020年4月16日 上午10:43

Keystone-SDA/jc

Neuer Inhalt Horizontal Line

Instagram 关注我们 Instagram