瑞士政府认同“人人皆有结婚权利”，但不会赋予同性恋人士平等的做家长的权利。同性恋维权协会对此表示遗憾。 (© Keystone / Gaetan Bally)

1月29日，瑞士政府表态认可“人人皆有结婚权力”，但与此同时，政府否决了女同性恋伴侣通过医疗辅助生育手段生育的权力；而且，当孩子出生时，同性双亲依然得不到政策的承认。同性恋维权组织谴责说，这样的婚姻只是“廉价婚姻”。

“联邦委员会(瑞士政府)向同性恋夫妇开放的婚姻是不完整的婚姻，因为它只保障了一半的权利，”瑞士男女同性恋伞状组织法语区协会主席Muriel Waeger遗憾地表示。LGBTIQ群体(女同性恋、男同性恋、双性恋、变性者、双性恋者和跨性别者)组织认为，政府对婚姻权利一视同仁的表态是积极信号，但仅这一点还远远不够。



无权接受医疗辅助生育服务

联邦委员会1月29日表示支持国民院相关委员会的议案。议案建议向同性伴侣赋予婚姻权利以及随之而来的父母权利(抑或之后分阶段授予该权利，而非立即授予)。此外，对于享受遗属抚恤金的问题，议案没有给予规范。

具体而言，男女同性恋者将获得结婚的权利，他们还可以共同收养来自家庭外的子女。自2018年以来，法律已经保证他们能够收养伴侣的孩子。但是，女性伴侣仍然无法通过医疗辅助生育手段进行生育。而且，在孩子出生时，同性双亲的身份依然得不到法律承认。由此看来，同性恋在瑞士获得的待遇将和在德国、法国或爱尔兰一样。

政府认为，医疗辅助生育手段的使用牵动重要的法律和社会问题，需待进一步研究。一个跨学科小组必须在2021年夏天之前就此给出评估意见。联邦委员会同时认为，相关政策必须分阶段执行，“在最初阶段，只解决开放婚姻权的基本事项”。

孩子的福祉

对于政府提倡的“小步走”政策，LGBTIQ维权组织并不领情。Muriel Waeger评价道：“我们恐怕得再等10年或20年才能获得父母权利上的真正平等。”

她强调，彩虹家庭中儿童的福祉受到威胁。

目前，当孩子出生在同性家庭中时，只有亲生父亲或母亲才被视为父母亲。“同性伴侣必须经历2-3年的收养程序，才会成为法律承认的父亲或母亲。在这段时间内，孩子得不到充分的保护，”Muriel Waeger说。



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“有小步走政策总比完全没有政策要好，”自由绿党议员François Pointet在接受法语电视台采访时说。他对政府不赞成同性恋伴侣借助辅助医疗生育感到遗憾：“如果我们打算消除歧视，就必须贯彻到底。从这个意义上说，联邦委员会还不够有勇气。“我们生活在一个现代世界中，”他补充说。

快速实行

政府同时表示应尽快实现人人皆有结婚权利的政策。由此一来，已经建立了注册伴侣关系的同性伴侣应该能够立即转换为婚姻关系，而无需繁杂手续。

瑞士联邦议会将在明年3月的春季例会上对该议题进行讨论。

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