苏莱曼尼将军遇刺后，巴格达举行示威活动。伊朗对伊拉克的影响不仅限于逊尼派，也存在于什叶派人群中。

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美国总统特朗普“干掉伊朗卡西姆·苏莱曼尼将军”的决定并没有削弱伊朗的地区实力。

日内瓦高级国际关系及发展学院名誉教授穆罕默德·雷扎·贾利利(Mohammad-Reza Djalili)说，苏莱曼尼的继任者埃斯梅尔·加哈尼(Esmail Ghaani)似乎能够在该地区延续毛拉政权的政策。但是，面对国内局势，伊朗政权正在走入前所未有的死胡同，这位伊朗专家强调。

瑞士资讯swissinfo.ch：伊朗外交部长穆罕默德·贾瓦德·扎里夫(Mohammad Javad Zarif)表示，伊朗的导弹袭击回应是适度的，伊方不想令矛盾进一步升级，也无意挑起与美国的战争。这话可信吗？

穆罕默德·雷扎·贾利利：如果相信他的声明，那我们可以说，战争尚不会发生。从伊朗方面来说，目前就走到这一步了。

与华盛顿用来解释刺杀行动的论据相反，对苏莱曼尼的刺杀并无法撼动伊朗的地域政治影响。您认同这一观点吗？



当然，苏莱曼尼之死具有强烈的象征意义。因为他头上有着巨大的光环，多年来，政权宣传总是以他战无不胜的将军形象为基调。

现在，他的副手埃斯梅尔·加哈尼接替其职。后者对分布着伊斯兰革命卫队的各阿拉伯国家的问题同样了如指掌。他和黎巴嫩、叙利亚和伊拉克拥有同样的关系网。权力的延续似乎得到了保证。

如此一来，埃斯梅尔·加哈尼将拥有与苏莱曼尼同样强大的权力。苏莱曼尼生前直接隶属于国家最高领导，而且拥有独立的财政能力。

处于当前危机的核心，伊拉克正在经历一场人民起义，呼吁谴责伊朗影响和苏莱曼尼在其中所扮演的角色。这场公民运动是否会因目前的美伊冲突而受到影响？

这更是一个时间问题。伊朗对伊拉克有着深入的影响，这不仅限于逊尼派，也存在于什叶派人中。公民运动可能会暂停一段时间，之后再重新发起。示威者们的诉求是伊拉克的真正独立，能够在不受外部势力的影响下自主处理本国事务。

伊拉克为何一直元气不足？

2003年美国军事干预、2011年奥巴马下令美国撤军、2014年伊斯兰国接连不断的战争…… 伊拉克局势极为动荡。该国没有一届政府能够站稳脚跟。目前，伊拉克只有一个从理论上讲只负责时政的临时政府。

目前来看，在这场与美国的最新较量中，有望胜出的是毛拉政权。但由于经济形势、美国制裁和内部抗议，这一政权也有所削弱。那里的局势将如何演变？

对其政府来说，伊朗内部局势的确令人堪忧，因为内部反对力量仍然存在，而且呈现出持续性，这源于民众广泛的不满情绪。经济形势愈发难以控制。伊朗正处于破产边缘，这将首先体现在金融体系中。

政府无法进行自身改革。尽管国内和国际环境均已不复往昔，它还在喊着40年前的口号。另外，国家人口和霍梅尼伊斯兰革命初期时也不能同日而语。虽然该政权具有组织支持者游行的强大能力，但还是陷入了僵局。对于两个月前发生的示威游行，政府除了残酷镇压之外，没有别的办法来回应国民。这肯定不是政府实力的体现，反而体现出政府的无能。

瑞士资讯swissinfo.ch

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