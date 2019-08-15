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濒危物种 瑞士将严格处罚野生动植物非法贸易

大约5800种动物和3万种植物受到《濒危野生动植物物种国际贸易公约》保护，以使国际贸易不致危害到这些物种的延续。

大约5800种动物和3万种植物受到《濒危野生动植物物种国际贸易公约》保护，以使国际贸易不致危害到这些物种的延续。

(Keystone/Piyal Adhikary)

瑞士有意强化处罚措施，以打击受保护野生动植物的非法贸易。

联邦食品安全与兽医局(多语)外部链接的声明表示，按照这个提案，出于商业目的贩卖受保护物种将被定性为犯罪，并应受到处罚。

受保护动植物的销售也将更为透明，而政府也可以引入临时性的进口禁令。

遵循《濒危野生动植物物种国际贸易公约》(CITES，多语外部链接，简称《华盛顿公约》)的新提案已交付各政党、相关机构及组织征求意见，咨询期将持续至11月，之后政府应向议会呈交具体议案。

此时距《华盛顿公约》各成员国在日内瓦召开重要会议(英)外部链接不到一周。

自1973年起瑞士就已是该《公约》的签署国和保存国，《公约》秘书处也设在日内瓦。


保护动植物 挽救动植物的交易

买卖濒危动植物的国际贸易，有时并不意味着就是对自然环境的损害。相反，它甚至可以起到保护珍稀动植物的作用。 不过，这样做的前提是，对贸易进行控制管理和尽量透明化，瑞士专家Mathias Lörtscher如是说。 Mathias ...

瑞士资讯swissinfo.ch/urs

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