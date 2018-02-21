此内容发布于2018年2月21日 上午11:00 最后更新 - 2018年2月21日 -11:00

广播和电视同样受到“No Billag”动议的威胁，该公民动议主张废除维系公共电视、广播运转的收视收听费。 (Keystone)

对于主张“彻底废除瑞士公共电视广播收视收听费”的公民动议“No Billag”，大约三分之二的瑞士选民倾向于说“不”。在距离投票日还有两周的今天，最新一份公投调查得出这一结果。

看来，民意彻彻底底倒向了反对“No Billag”的一边。因为，就在去年年初的民意调查中，支持“No Billag”的人还占了多数。从今年1月开始，反对方逐渐“占领阵地”，直到目前呈现明显优势。

受瑞士资讯swissinfo.ch母公司-瑞士广播电视集团SRG/SSR-的委托，公投预测机构gfs.bern对投票结果进行了第二次预估，结果显示：65%的受访者表示反对“No Billag”动议，33%的人表态支持。与一个月前的预测结果相比，本次反对方比例上升了5个百分点。

在距离投票日不到两周之时，态度尚不明朗的选民比例已经很低，仅为2%。另外，78%的受访者表示已经深思熟虑，由此也可推断出，3月4号投票日最终结果发生大翻转的可能性不大。



调查简介

gfs.bern机构本次公布的第二次公投结果预估来自电话问询。2月7日-14日期间，1400名公民接受了研究团队的调研。

此次统计的委托方为瑞士资讯swissinfo.ch的母公司-瑞士广播电视集团SRG/SSR。

出于个人信息保护的原因，调研团队没有接触到海外瑞士人群体。 信息框结尾

本次预测显示的民意走向在公民动议中并非少见：一开始，民众常常会被某项动议的内容所吸引，而随着宣传战的展开，他们逐渐从反对阵营那里了解到议题的诸多弊端，从而失去最初对动议的好感。最近两个月，反对“No Billag”动议的宣传攻势强大，反对方动员了一大批来自政界、文化界和体育界的人士为自己助阵。

提契诺州倒要说“yes”？

瑞士德语区是反对方争取到的最大一块阵地：66%的德语受访者表态反对“No Billag”，一个月前，同比为59%。瑞士法语区的最新统计结果正好相反，支持者比例有所增长，从28%上升到31%，不过反对方的绝对优势并未受到动摇。



然而出乎意料的是：在最受惠于Billag政策的瑞士意大利语区提契诺州，支持废除收视收听费的选民比例从1月中旬的23%猛增至近半，尽管动议直接冲击提契诺州最大的用人单位-瑞士意大利语广播电视台。

如果投票日是在2月14日的话，那么提契诺州选民将恰巧被一分为二：48%的人支持废除收视收听费，48%的人反对，另外4%的选民态度尚不明了。“可能提契诺联盟党(Lega dei Ticinesi，右派民粹主义政党)和人民党可以一道在提契诺促成‘叛逆’的公投结果，”调研团队分析。



(翻译：郭倢), 瑞士资讯swissinfo.ch

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