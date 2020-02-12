瑞士是为数不多的提供完全加密通讯的国家之一。

(wikimedia/GFDL)

德国联邦情报局BND和美国中央情报局利用瑞士技术对许多国家进行了长达数十年秘密窃听。这对瑞士的声誉意味着什么？瑞士自由民主党(FDP)女外交家Christa Markwalder接受了瑞士电视台采访。



根据瑞士电视台援引的一份280页的文件报告的报道，美国中央情报局和德国联邦情报局于1971年共同收购了总部位于楚格(ZUG)的通信加密公司Crypto公司。

在接下来的几十年中，美国和德国情报局不断监听各国政府、使馆和军事司令部之间的信息。据称，该间谍活动一直持续到至少2018年，全球范围内有100多个国家被监视。

Crypto有两种类型的加密产品：一种完全密保，另一种非密保。瑞士是为数不多的提供完全密保版本的国家之一。

目前政府已暂停对Crypto设备出口许可证的发放。 信息框结尾

上述情报机构利用瑞士产品从事间谍活动事件被曝光后，瑞士各党派要求政府彻底查清事件的真相，人权组织大赦国际认为该事件涉及侵犯人权，因此也呼吁，要求彻查该事件。



当被问及联邦委员会目前采取的措施是否足够完善时，Markwalder称，目前政府已经迈出了重要的第一步，也是正确的一步。这样公众和议会便能够尽可能全面且具体了解事件调查的进展情况。新调查委员会的成立也是一个建立信任的措施(也针对国外)，当然，最重要的是，对于那些遭窃听的国家。

那么现在是否会威胁到瑞士的声誉？目前瑞士应该在外交政策上采取什么措施，降低这一事件对瑞士造成的损害？



Markwalder说，瑞士的中立在世界范围内享有很高的声誉。诚然，这类监听丑闻不利于我们的声誉。这些监听案件大多发生在冷战时期，当然美国中情局的文案显示，直至2018年依然发生过以瑞士为平台的类似案件，因此这里一定有很多环节需要彻底清查。



“瑞士没有信誉问题。瑞士在“斡旋”领域非常活跃，最近的例子是在美国和伊朗之间的冲突中，我们起到了积极的作用。我们必须继续向我们的伙伴国展示瑞士的中立和承诺依然生效。我认为调查结果最后将显示，瑞士是否真的参与或在多大程度上被卷入这一事件之中。”





情报间谍事件 瑞士政府对与美国中情局有关的瑞士加密公司展开调查 根据瑞士电视台(SRF)，德国电视二台(ZDF)和《华盛顿邮报》的报道，数十年来，总部位于楚格(ZUG)的通信加密公司Crypto的秘密控制人是美国中央情报局和西德情报部门。瑞士政府周二证实，已开始对该公司涉嫌数十年间谍活动展开调查。

SRF/瑞士资讯swissinfo.ch/dh

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