此内容发布于2019年3月20日 上午11:10

据瑞士政府估测，近年来，瑞士民间购买的无人机已逾10万架。 (Keystone)

数万架未登记在册的无人机时常神不知鬼不觉地盘桓在瑞士上空。现如今，瑞士政府正计划终结无人机“无节制放肆飞”的时代。



据瑞士纸媒《新苏黎世报·周日版》(NZZ am Sonntag)在报道(德)外部链接中援引瑞士联邦民航局(Federal Office of Civil Aviation)某新闻发言人的话称，日前，民航局正筹划实施敦促无人机操作者于明年必须尽快登记其个人资料及名下航拍无人机设备的强制性政策。



自2017年以来，围绕无人机登记制度的讨论始终经久不歇，究其原因，部分应归于作为私人物品的民用无人机与日俱增。民航局新闻发言人表示，瑞士将遵循欧盟新规，即自2020年起，所有自重超过250克的无人机，均必须依照欧盟规章办理登记注册。



截至目前，瑞士还依然对重量不足30公斤、飞行高度及领域仍处于操作人员视线范围之内的航拍无人机实行“基本容忍”的宽容性政策，仅仅只是对譬如机场、公众集会场所等高风险区域的无人机使用，设置了明确的限制性规定。



不过，想要全面监控盘桓在瑞士上空的无人机，难度可想而知。在缺乏一套完整登记制度的情况下，很难识别轻率鲁莽、毫无顾忌或者欠缺经验的业余无人机操作者，更遑论对其提起公诉了。而随着无人机日趋平价，这种微轻型航拍设备很容易就造成其他设施的损坏，更有甚者，还会扰乱空中交通。



目前，瑞士已在欧盟监管机构的基础上先行一步，着手对一套可监管新近登记注册无人机的系统进行全面测试。



据《新苏黎世报》报道，总部位于日内瓦的瑞士空中导航服务商Skyguide，近日已开始尝试把无人机飞行监管纳入日内瓦市和卢加诺市采用已久的空中监控系统中。



由Skyguide所开发的全数字化U-Space无人机空域蓝图系统，要求无人机操作者通过App向其提交飞行航线规划，随后，操作者要么会接收到批准其起飞的飞行授权，要么会收到要求改变航线的回复。



Keystone-SDA/jc

Neuer Inhalt Horizontal Line