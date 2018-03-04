此内容发布于2018年3月4日 下午12:55 最后更新 - 2018年3月4日 -12:55

瑞士德语、法语、意大利语(SRF/RTS/RSI)电视台将继续提供体育节目直播。如果本次投票通过，这些服务将受到威胁。

(Keystone)

2018年3月4日，瑞士公民投票决定是否继续缴纳广播电视收听收视费，这对于瑞士广播电视集团SRG-也就是瑞士资讯swissinfo.ch的母公司有着极其重要的意义，因为SRG 75%的资金来自于收听收视费。最终，71.6%的瑞士人反对这项“取消收听收视费”(No Billag)动议。

在瑞士，每个家庭每年要缴纳451瑞郎的收听收视费，从2019年1月1日起这笔费用将降低到365瑞郎，年销售额超过50万瑞郎的企业，要根据销售额的大小，缴纳365瑞郎-35'590瑞郎不等的收听收视费(最高限35'590瑞郎针对的是销售额超过10亿瑞郎的企业)。

这笔费用大部分拨给瑞士广播电视集团(SRG SSR)，另外一小部分用于资助一些同样提供公共服务的私人广播电视台。



外部内容 2018年3月4日瑞士全民投票 2018年3月4日瑞士全民投票

支持者的说法

提出这项动议的是右翼人民党和中间党派自由民主党的年轻人组织，他们在动议中提出，从2019年1月1日开始，取消广播电视收听收视费，并禁止联邦在和平时期对广播电视进行资助。

支持这项动议的人认为，收听收视费这一交费系统已经不再符合时代的要求，在如今网络和社交媒体时代人们应该有自由选择的权力，而不是被迫为他们完全不需要的服务交费。



提出动议的人还强调，这并不会意味着公共媒体的“灭亡”，因为他们完全可以靠广告费和订阅费存活。对他们来说取消视听费，会令视听世界更加活跃和具有竞争力，而最后受益的一定是消费者。

瑞士资讯SWI swissinfo.ch是瑞士广播电视集团SRG旗下公共媒体服务机构，部分资金也来源于Billag。

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反对者的说法

而反对者的意见则完全相反，他们确信，如果这项动议被通过，绝对意味着公共媒体的末日，因为在瑞士这样一个小而分散的视听市场，媒体机构没有国家的资助几乎没有生存可能。



他们同时认为，如果取消了收听收视费，那么瑞士维护多文化的理念也会随之瓦解。因为如果没有了国家的资助，媒体都会瞄准“来钱”的节目，谁还会做关于“语言少数派”(瑞士有4种国家语言，三分之二讲德语、20%法语、6.5%意大利语、还有0.5%人列托罗曼语)题目的节目。

同时，反对者还提出，取消视听费，对于电影届的打击也将是巨大的。



经济上的损失，更是反对派的担忧，一个最实际的例子，拥有约6000员工的瑞士最大企业之一瑞士广播电视集团(SRG SSR)的消失，为经济带来的损失将无法想象。



最后，71.6%的瑞士人和瑞士所有州都反对取消收听收视费。因为这是一项涉及更改宪法的动议，因此，需要公民和州的双重通过/反对。

2021财政计划



除了就关乎瑞士广播电视集团命运的收听收视费进行全民投票，这一天瑞士还通过全民投票决定，在今后的15年联邦是否还能收缴直接税和增值税，这相当于联邦税收收入的四分之三。投票结果统计显示，84.1%的选民投票赞成该动议。



政府财政的绝大部分收入要由国民每十五年投票决定，这在全世界堪称独一无二。



反响

取消收听收视费的动议遭到瑞士绝大多数国民的反对，这对瑞士基督民主党派的国民院议员Martin Candinas来说，是一个胜利。他在接受瑞士德语区广播电台采访时说：“这显示出国民对瑞士广播电视集团SRG的支持。”

而该项动议反对委员会副主席Laura Zimmermann则表示：“这是一个针对企图攻击社会最重要支柱动议的好结果，一个民主社会，需要有力的公共服务。”

但是战斗还没有结束，另一位反对该项动议者Diego Yanez这样说：“瑞士广播电视集团必须也愿意做出改变，首先要搞清职责所在，然后再讨论资金框架。”

而这项动议的发起者似乎反而有转败为胜的感觉，发起人之一Olivier Kessler表示：“最起码我们引起了争论，而且这一强迫缴费系统终于被打破了‘禁忌‘，这也说明，一部分公民是不同意缴纳这一费用的。”

瑞士工业联盟则表示他们将继续努力为瑞士的企业从这一双重收费制度中解脱出来。

自我反省

瑞士广播电视集团SRG同时也听到了批评的声音，集团总裁Gilles Marchand表示，这次投票对于公共服务、私人地方广播电视台及瑞士社会都是一个明显的信号。“这一结果绝不是理所当然的，”他说，对于引起的讨论和批评持欢迎的态度。

他认为SRG必须进行改革并提高效率，具体落实到三个重点：实施节俭计划；将工作重点集中在新闻、文化和数字化上；加强与私人媒体的合作。

来自政府的肯定

瑞士联邦委员多丽丝·洛伊特哈尔德(Doris Leuthard)在投票之后的新闻发布会上表示：“54.4%的投票参与率和71.6%的高反对率，是对我们活跃民主的证实，这一结果显示，我们的民众愿意为公共服务掏腰包。”这说明他们不接受纯私人的广播电视。今年年中，瑞士政府将针对出台一条数字化公共服务的相关法律进行讨论。

瑞士资讯swissinfo.ch

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