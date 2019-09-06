在瑞士，平民百姓一般不可能了解各个党派、各位联邦议会候选人所有开支的资金来源状况(图中为2015年大选宣传)。国外对此常常批评有加。

(Dominic Steinmann/Keystone)

瑞士为10月20日联邦议会选举所做的宣传活动正如火如荼地展开。路边、社交媒体上充斥着各式各样的海报，却常常无人知晓各党派、候选人背后的赞助者都是谁。且听瑞士资讯swissinfo.ch为您分解。

各党派都投入多少资金大搞宣传？

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我们向瑞士的七个主要党派提出了这个问题。看起来议会里席位最多的党派(社会民主党、自由民主党和基督民主党)，也是最舍得在宣传上花钱的党派。

而最大党派瑞士人民党依然不愿透露自己的宣传预算。这个右翼保守政党无疑有着重要的“战时军费储备”，每隔四年便用本党的煽动性海报(多语)外部链接贴满瑞士，还通过邮局向选民寄送价格不菲的宣传资料。

瑞士人民党(SVP/UDC，右翼保守派)

社会民主党(SP/PS，左翼党派)：140万瑞郎，跟2015年预算持平

自由民主党(FDP/PLR，右翼党派)：300-350万瑞郎，跟2015年预算不相上下

基督民主党(CVP/PDC，中右翼党派)：200万瑞郎，跟2015年预算持平

绿党(GPS/PES，左翼党派)：18万瑞郎，高于2015年预算

自由绿党(GLP/PVL，中右翼党派)：60万瑞郎，高于2015年预算

保守民主党(BDP/PBD，中右翼党派)：60-70万瑞郎，略高于2015年预算

各党派总计出资近800万瑞郎(约合5792.56万元人民币)用于今年的大选宣传。然而这个金额仅为冰山一角，还需要加上各个党派在各州支部的一应开销：根据瑞士法语区电视台RTS进行的一项调查，他们在得到各党的各州支部80%以上的回复后，得出至少1700万瑞郎(约合1.23亿元人民币)的这个总额估算。

候选人的宣传资金又从哪里来？ 信息框结尾

候选人的个人支出是最难计算的，而这又占了宣传总预算的大头。FORS研究所的某调研(多语)外部链接发现，2015年大选期间，每位候选人为自己的个人宣传平均花费了7500瑞郎(约合5.45万元人民币)。

这是因为私人赞助者越来越倾向于“有的放矢”地支持候选人，希望以此对政治决策施加更大影响。“赞助者这么做不是为了促进辩论。他们只有一个目的，就是要影响政治，”洛桑大学政治学家格奥尔格·鲁茨(Georg Lutz)强调。

考虑到今年超过4000人，人数创下纪录的候选人总数，个人宣传花费的资金总额应当超过3000万瑞郎。而根据2003年至今观察到的趋势，本届大选宣传的开销总额应能轻松超越5000万瑞郎(约合3.634亿元人民币)大关。

金钱真能产生什么作用吗？ 信息框结尾

“对各党派而言，昂贵的宣传攻势未必就是‘胜利’的代名词。真正起作用的，是传达出令人信服的信息，和关注民众操心的主题，”鲁茨表示。

至于候选人的个人宣传，花重金在大街小巷安放自己的头像海报，或是在潜在选民的Facebook时间线上显示自己的大头照，这些做法倒是都行之有效。鲁茨指出：“各位候选人首先要做的是让选民认识自己，他们的政治主张倒在其次。”

宣传目标是尽量取得最多的个人选票，以便在所属候选名单上占据前几名的位置。对初次参选的候选人而言，混个脸熟尤为重要，因为跟争取连任的对手比起来，他们毕竟没有那么多的媒体知名度。

瑞士第一大党人民党塞进全国上下大小信箱里的免费宣传资料，能够有效地传达他们的政治纲领。

(Thomas Kern/swissinfo.ch)

各党派如何看待金钱的重要性？ 信息框结尾

几个右翼主要党派与经济界的关系更为紧密，一般得到的支持也更多，他们普遍会轻描淡写金钱的重要性。“资金当然是一个重要因素，但个人接触也同样重要，”人民党公关负责人安德烈娅·索莫(Andrea Sommer)说道。

“金钱具有举足轻重的作用，因为某些党派花大钱买公众知名度。” 蕾古拉·钱茨，绿党 引言结束

右翼自由党派的论调也大同小异。“宣传活动的关键是要尽量走近选民。这花不了太多钱，但却需要候选人与宣传人员全身心与全时间的投入，”自由民主党发言人法妮·诺盖罗(Fanny Noghero)指出。

左翼阵营则特别强调大选宣传资金来源不透明造成的不平等。“很不幸，金钱具有举足轻重的作用，因为某些党派花大钱买公众知名度，”绿党秘书长蕾古拉·钱茨(Regula Tschanz)提到。“有财力在瑞士各处张贴海报、给全国居民邮寄宣传资料，这在大选宣传中当然起作用，”社会民主党发言人加埃尔·布儒瓦(Gaël Bourgeois)带着夸张的口气说道。

瑞士有何相关法律规定？ 信息框结尾

就目前而言，瑞士联邦法律对政治党派的融资状况未作任何规定。



“宣传活动的关键是要尽量走近选民，这花不了太多钱。” 法妮·诺盖罗，自由民主党 引言结束

在欧洲委员会的47个成员国(多语)外部链接中，瑞士是唯一一个未就这个问题进行立法的国家，因而常常受到欧洲委员会反腐败国家组(GRECO)的批评。不过，在弗里堡、纳沙泰尔、施维茨、日内瓦和提契诺等五个州，存在对党派资金与政治宣传的相关法规。

近半个世纪以来，但凡左翼提出的至少建立一点透明度的提案，全都被议会的大多数右翼议员“枪毙”。面对这种法律框架的空白，反而是各企业近年来在不断增加资金管理的透明度。

瑞银集团(UBS)、瑞士信贷集团(Credit Suisse)和瑞士信用社Raiffeisen等三家最大银行、食品加工业巨头雀巢集团(Nestlé)、AXA-温特图尔保险公司及瑞士国际航空公司(Swiss)相继做出决定，将各自对政党的资金赞助账目公之于众。

这一“瑞士特色”该如何解释？ 信息框结尾

联邦议会与联邦委员会的大多数成员认为，对透明度的要求同直接民主政体无法调和。“这种‘民兵’式体制运行得很好。为了让它能够继续存在下去，就应继续依赖政治承诺和公民、企业的资助，”自由民主党的法妮·诺盖罗肯定地表示。



“从理论上讲，Facebook或者俄罗斯可以名正言顺、不为人知地资助瑞士的大选宣传，而这是我们如今不能接受的。” 奥尔格·鲁茨，政治学家 引言结束

对人民党而言，每位公民、每家企业都应有权自主决定向一个党派或组织赞助的金额。这个全国第一大党认为，严格的透明度规定可能触及赞助者的保密性与个人隐私。

基督民主党则为透明度要求只针对政党感到遗憾，“各种协会、工会和非政府组织的直接影响也都同样重要”。

但以上这些理由都不能说服奥尔格·鲁茨，他说：“小额赞助确实应该受到保护，不让舆论知晓。可是从理论上讲，Facebook或者俄罗斯可以名正言顺、不为人知地资助瑞士的大选宣传，而这是我们如今不能接受的。”

在这位政治学家看来，这种阻力背后的主要原因，是右翼党派担心会失去某些重要赞助者，因为后者不希望自己跟某种政治主张的关系被人公开。

情况有没有可能很快发生改变？ 信息框结尾

就跟银行保密法的情况一样，瑞士右翼党派采取的“不撞南墙不回头”的作风，很可能无法抗拒如今不单针对政治，也针对社会各方各面，对透明度日益高涨的呼声。

由左翼及几个中间小党派提出的一项人民动议已于2017年10月呈交。动议全名为《要求增加政治生活资金筹措的透明度(多语)外部链接》(Pour plus de transparence dans le financement de la vie politique)，要求各党派公布金额超过1万瑞郎(约合7.24万元人民币)的赞助款项的来源，并在大选与投票宣传开销超过10万瑞郎(约合72.4万元人民币)时公布支出明细账目。联邦院下属的一个委员会已对该提案制订了反提案，其中对要求公布账目设立的金额下限分别为2.5万瑞郎(约合18.1万元人民币)和25万瑞郎(约合181万元人民币)。

欧洲委员会反腐败国家组执行秘书詹卢卡·埃斯波西托(Gianluca Esposito)不久前向瑞士资讯swissinfo.ch表示(多语)外部链接：“我对此持乐观态度。所有这些动议都朝向正确的方向。在好几个州里，民众也都明确地支持加强政党的融资透明度。”



瑞士资讯swissinfo.ch

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