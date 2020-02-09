瑞士明令禁止基於性取向的歧視，換而言之，新規將為那些因同性戀、雙性戀或真正的異性戀個人性取向而遭受歧視、被區別對待者提供有力法制保障。

(Manuel Lopez)

瑞士當地時間2月9日，瑞士選民就兩項提案進行全民投票。最終，基於性取向的歧視行為被納入犯罪的新刑事標準、從而會受到法律懲戒的議案在此次公投中順利通過。與此同時，另一項呼籲國家進一步提倡與推進經濟適用房的新建及改造工程的公民動議，遭遇壓倒性的多數否決。

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瑞士刑法保護公民免受各種形式的歧視。任何人以種族、民族起源或宗教為由，借言行或舉止公開詆毀侮辱某一個人或某一群體，均屬違法行為。在既有反種族主義懲罰規範基礎上進行修訂的新規，將明令禁止基於性取向的歧視，換而言之，新規將為那些因同性戀、雙性戀或真正的異性戀個人性取向而遭受歧視、被區別對待者提供有力法制保障。這一結果，已在此前伯爾尼瑞士實用社會研究學院(gfs.bern)經瑞士廣電集團(SRG SSR)委託所進行的民意調研中，得到了明確的民意指向，並最終以63%的絕對優勢獲得了通過。

歧視：道阻且長，行則將至

細觀瑞士社會基於性取向的尊重，在《49個國家對LGBT群體權利尊重程度的彩虹版圖》(Rainbow Map of 49 countries' respect LGBT rights，英外部链接，LGBT即女同性戀者、男同性戀者、雙性戀者和跨性別者)上，瑞士僅位居第28位。

瑞士同性伴侶vs台灣同婚合法化 “同志人妻”在瑞士：亂了三觀，還是愛的勝利？ 他們來自台灣，和許多愛情橋段一樣，追隨戀人移居瑞士，締結為註冊伴侶，成為“同志人妻”。如今，台灣已在亞洲率先實現同性婚姻合法化；然而瑞士卻止步不前，甚至遠遠“落後”於台灣。瑞士和台灣，哪個社會環境更讓他們心生嚮往？ 作者： 张樱

繼2010年瑞士聯邦最高法院經裁決判定同性戀群體以及跨性別者群體缺乏足夠的法律手段來對抗歧視之後，作為此次公投議案的擁護者，瑞士議會中絕大多數議員、多數政黨以及瑞士政府，均開始奔走呼籲，要求各界正視存在於瑞士社會中的基於性取向的歧視現象，並力主改革擴大刑法制裁範圍-不僅要對種族、民族和宗教歧視言行進行製裁，也同樣需對針對性取向或性認同的歧視加以懲處。

來自瑞士政界的支持改革者強調，包括法國、丹麥、荷蘭在內的諸多歐洲國家，已相繼將“恐同”納入刑法制裁範圍，而瑞士的滯後與法律上的漏洞，也因此引來多家國際人權組織的批評指摘。

據民意調研人員介紹，在過去數週內，反對將基於性取向的歧視行為納入犯罪新刑事標準的群體，設法圍繞這一議題引發了“言論自由”與“恐同懲戒”之爭議，尤其是在社交媒體上的討論可謂如火如荼。不過，在絕大多數瑞士公民看來，對少數族群的寬容精神，深深根植於瑞士社會的土壤裡。

該議案在此次公投中獲得絕對支持，可謂眾望所歸。屬意料之中的是，與農村地區選民意願傾向相比，該法修訂在瑞士城市地區贏得了更廣泛的支持。只有烏里州、施維茨州以及內阿彭策爾半州對這一議案投出了反对票。

此次投票結果出爐之後，提出法律修訂、以拓展反種族主義懲罰規范范疇的發起者-來自社會民主黨的國民院議員Mathias Reynard，將這一來之不易的成果譽為“對所有相關者來說都是個了不起的訊號”。

此前對修法持異議者則宣布，他們將會抱著審慎態度觀望該議案的具體實施情況。就職於全民公投委員會(Referendumskommittee)的Anian Liebrand則要求：“只有在特殊情況下，才能對言論自由加以限制。”



“經濟適用房”抱憾流產

另一項題為“推進經濟適用房”的公民動議則呼籲，瑞士全國新建房屋住宅，需遵循其中至少10%為非營利性公共住房的法定配額。由瑞士租房者協會、住房合作社聯合會、社會民主黨、綠黨、瑞士工會組織和多家協會成員組成的動議發起委員會稱，該動議如若通過，將為瑞士居民創造更多經濟上能夠負擔的居所。而瑞士選民最終追隨瑞士聯邦委員會及議會指導性意見，以57%的優勢駁回該動議。



2020年2月9日公投 瑞士需要10%的经济适用房吗? 在该举措支持方看来，公用住房的最低配额比例将有利于租房人群而抑制投机者利益。其反对者则警示，这种做法不仅危险，还会引发适得其反的结果。“推进经济适用房”动议将于2020年2月9日付诸于全民公投。 作者： Sonia Fenazzi

對該動議持擁護立場者，主要集中在瑞士西部法語區以及若干大城市。日內瓦州、沃州、納沙泰爾州、汝拉州以及巴塞爾城市半州均對該動議投出了赞成票。

瑞士自有房屋協會(Hauseigentümerverband)主席Hans Egloff難掩欣喜地表示：”(提倡經濟適用)住房動議雖標題醒目，“卻並未在瑞士選民中獲得共鳴。儘管如此，他依然對此次投票雙方明顯的懸殊感到驚愕。

租戶協會(Mieterinnen- und Mieterverband)秘書長Natalie Imboden則持展望態度點評道：”城市地區支持率較高，恰恰說明，城市地區居民的積極響應很清楚地向我們傳遞了一個信號：昂貴居所，的確是個巨大的問題。“儘管結果是”否定“，但現在也有必要採取行動了。



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