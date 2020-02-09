“推进经济适用房”动议在此次公投中抱憾流产

(123rf)

瑞士当地时间2月9日，瑞士选民就两项提案进行全民投票。目前，投票预测显示，基于性取向的歧视行为有望被纳入犯罪的新刑事标准、从而受到法律惩戒进行决断。与此同时，另一项呼吁国家进一步提倡与推进经济适用房的新建及改造工程的公民动议，恐在本轮公投中遭遇否决。



瑞士刑法保护公民免受各种形式的歧视。任何人以种族、民族起源或宗教为由，借言行或举止公开诋毁侮辱某一个人或某一群体，均属犯罪行为。在既有反种族主义惩罚规范基础上进行修订的新规，将明令禁止基于性取向的歧视，换而言之，新规将为那些因同性恋、双性恋或真正的异性恋个人性取向而遭受歧视、被区别对待者提供有力法制保障。这一结果，已在此前伯尔尼瑞士实用社会研究学院(gfs.bern)经瑞士广电集团(SRG SSR)委托所进行的民意调研中，以62%的受访者赞成率得到了明确的民意指向。

属意料之中的是，与农村地区选民意愿倾向相比，该法修订在瑞士城市地区赢得了更广泛的支持。



“经济适用房”抱憾流产

另一项题为“推进经济适用房”的公民动议则呼吁，瑞士全国新建房屋住宅，需遵循其中至少10%为非营利性公共住房的法定配额。由瑞士租房者协会、住房合作社联合会、社会民主党、绿党、瑞士工会组织和多家协会成员组成的动议发起委员会称，该动议如若通过，将为瑞士居民创造更多经济上能够负担的居所。而根据民调数据推测，瑞士选民最终会追随瑞士联邦委员会及议会指导性意见，以58%的压倒性优势驳回该动议。



2020年2月9日公投 瑞士需要10%的经济适用房吗? 在该举措支持方看来，公用住房的最低配额比例将有利于租房人群而抑制投机者利益。其反对者则警示，这种做法不仅危险，还会引发适得其反的结果。“推进经济适用房”动议将于2020年2月9日付诸于全民公投。 作者： Sonia Fenazzi

预计两项动议的最终投票结果，将于数小时后出炉，敬请期待。

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