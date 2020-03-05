此内容发布于2020年3月5日 上午9:30

苏黎世联邦理工学院在13个学科领域全世界范围的排名中，跻身全球十强。

(© Keystone / Christian Beutler)

以苏黎世联邦理工学院(ETH Zurich)为代表的多家瑞士高等教育机构，一如既往地在最新出炉的QS世界大学学科排名(QS university rankings by subject)中表现斐然。



在2020年度QS世界大学分学科排行榜单中，只有六所高校进入全球前10位的学科数量多于苏黎世联邦理工学院，而这六所高校均分布于美国和英国。



苏黎世联邦理工学院在13个学科领域全世界范围的排名中，跻身全球十强。盘点过去5年间的各学科排名表现，该院校在地球与海洋科学这一学科领域上始终鳌头独占。



总体来看，由瑞士8所高等院校目前设置的26门学科，分别在QS世界大学各学科排行榜的前10名中占据了一席之地。全球高等教育权威研究机构QS表示，欧洲大陆范围内，没有其他哪个国家能够与瑞士媲美，提供且汇聚数量如此之多的世界级学位课程。



“回溯过去5年，瑞士高校体系的表现有显著进步，”QS研究室主任Ben Sowter在接受瑞士新闻通讯社Keystone-SDA采访时评价道。据他介绍，瑞士高校在过去5年里最大的改善体现在学术声誉方面。通过对遍布全球共计9.4万名高校在校生进行的调研显示，瑞士高等教育机构近年来在学子中享有的美誉度，正越来越高。

洛桑并未被人遗忘



洛桑联邦理工学院(EPFL)进入QS世界大学分学科排行版全球前十强的学科数量，仅次于苏黎世联邦理工学院，其中7个专业位居世界前列。



据QS称，就酒店管理与休闲业管理专业(Hospitality and Leisure Management)领域而言，洛桑酒店管理学院(EHL Ecole hôtelière de Lausanne)也首屈一指，被评为全世界范围内酒店管理学科领域最好的高等教育机构。



与此同时，瑞士法语区其他的酒店管理学院也同样颇受赞誉。里诺士国际酒店管理学院(Les Roches Global Hospitality Education)和格里昂酒店管理学院(Glion Institute of Higher Education)在该学科全球排名中并列第三位，此外，蒙特勒酒店管理学院(Swiss Hotel Management School)在今年该学科排行榜中也晋升至第五位。



曾于2004年首次问世的QS世界大学排名，与泰晤士高等教育世界大学排名、以及上海交大排名一道，被视为全球三大最具参照性的大学教育质量指标。

Keystone-SDA/sb

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