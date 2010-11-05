此内容发布于2010年11月5日 下午3:59 最后更新 - 2010年11月5日 -15:59

通过触屏看资料电影

今天的孩子与自己在Facebook上的主页一起成长，而年长一些的人则在数码世界中迷失。伦茨堡目前正在举办的一场展览就是想填补这一鸿沟。

您在数码世界中，是个“本地人”、还是“移民”、或者是“过路客”？如果回答不了这个问题，那么您大概就会被归入第二或第三“类别”的人群中去了。无论您属于哪类人群，数码世界正在越来越深入地影响现实生活。

这是这场名为“HOME-欢迎来到数码世界”的展览想要向人们展示的主题。所谓数码世界的“土生土长的本地人”，他们生活的世界必须离不开电脑、手机、MP3和网络。而“移民”则为了能够尽可能的利用网络世界而在努力地学习最新技术；而“过路人”则只是在数码世界中做些尝试，比如他们能够用电脑写信、能够使用E-Mail和网络。

世界在融合

80后出生的人非常频繁地使用电脑和手机，以电子游戏为消遣，对于像Facebook这样的社会网络工具的应用了如指掌。



通讯交流办事处Feintext负责人Moritz Zumbühl告诉swissinfo.ch：“我已经无法区分数字世界和所谓的‘真实’世界，这两个世界已经完全融会在一起了。”



与此同时，数字世界的“过路客”感到无比的无助，他们不再能跟上技术发展的节奏，对于当今社会上熟识现代科技的小青年不能理解。

尝试电脑游戏

Tim很成功：他已经进入了瑞士Ego-Shooter的国家队。Ego-Shooter是一个电脑游戏，人可以在一个3D的游戏中，与通过电脑参与的其他对手通过射击或其他形式的比赛进行较量。



这种形式的游戏隐藏着上瘾的危险。这一点从19岁的Tim身上有所体现，但他自己却不承认自己“有瘾”。在展览的影院中，Tim和其他5名青年作为数码世界的“本地人”代表谈了自己的感受。



Tim的妈妈和朋友Kevin也发表了意见，他们也认为Tim所经历的是一段“困难时期”而不是“上瘾”。通过这个影片让从未接触过游戏的人也能对网络游戏的影响有所认识。

没有手机不行？

展览中也介绍了一名14岁女孩Laura的生活。她的手机从“大早上起来”一直到晚上都在忙碌。Laura不能想像没有电话、短信和网络的生活。



通过在展览上对Laura的观察，看她怎样形容她一天的生活，听取她的妈妈和她学校的辅导员对她的描述，令那些数字世界的“过路客”们也对Laura有所了解，那些排斥数字世界的人也开始显示出理解。

增进了解

在展览中，最新科技的批判者也发表了言论。涉及的题目有网络色情图像及对孩子有危害的网页。



在这个展览上非常受欢迎的是进入数字世界的辅助工具。一些“陪同”人员帮助来访者操作iPads和敏感的触屏，观看数字世界近50年来发展历程的影像。



对数字世界并不陌生的人，可以在展览上自己制作多媒体产品向其他来访者展出。



展览是想让不同群体的人相互交流，让他们之间能够相互理解，以此减少人们对“数字革命”的偏见和惶恐。

瑞士网络利用率 84%瑞士人使用网络，其中80%为男性， 66.7%女性。



根据受教育程度：

92.3%大学毕业

82.5%高等专业学校

72.3% 初中毕业

50.9% 9年义务教育结束



资料来源：Atlas der Digitalisierung, Stapferhaus 信息框结尾

Facebook的魅力 瑞士225万人使用Facebook。



平均每人在Facebook上有130名好友。



亲近好友平均4人。 信息框结尾

学校中的电脑 89% 教师认为电脑知识在职业生涯中必不可少。



98% 瑞士学校拥有电脑设备。



53% 师资自认为电脑知识不足。



25%瑞士学校利用电脑授课。 信息框结尾

找到爱 在如今数码时代，找到伴侣的几率：



8.7%在假期中

5.5% 在健身时

14.4% 在网络上

14% 在学校/大学

0.7% 在购物时

0.4% 在婚介所

20.8% 在工作场所

27.6%在外出时

1.8% 征婚

27.3% 在朋友/熟人圈中 信息框结尾

瑞士资讯，swissinfo.ch

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