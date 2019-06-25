此内容发布于2019年6月25日 上午10:20

热浪来袭时一定要保持凉爽和补充水分，这不但是对人类而言，2018年苏黎世地区Katzen湖拍到的这张照片对此做了很好的阐释。 (© Keystone / Melanie Duchene)

预计本周将席卷瑞士的高温天气令瑞士气象局发出了2015年以来的最高级别热浪警报。在瑞士，天气得多热才能被视为危及健康呢？

气象局预报，周二(6月25日)至周四(6月27日)天气将非常之热，某些地区气温甚至可达破纪录的40摄氏度。

是什么造成了瑞士的热浪？ 信息框结尾

“在瑞士，热浪通常发生在高气压条件下，同时还伴有南向到西南向的风，因此温暖干燥的空气被吹向阿尔卑斯地区，”联邦自然灾害门户网(多语)外部链接写道，网站上将热浪定义为“持续一段时间的酷热高压，有可能危及人类健康”。

联邦气象局MeteoSwiss (多语)外部链接基于热度指数发出热浪警报，指数中考虑进了气温与空气湿度。警报通过媒体声明与图文电视发布，并会随时在线更新。

警报的各个级别指的是什么？ 信息框结尾

“危险程度3级”是指热度指数连续三天超过90。因此在当天的最热时段，瑞士版热浪意味着从气温29摄氏度伴随着75%相对湿度，到气温34摄氏度伴随着30%相对湿度的这个范围。瑞士大多数地区在周二(6月25日)中午面对的就是这种情况。(您可在这里查看热度指数表外部链接。)

“危险程度4级”-极端热浪警报-是指热度指数至少连续五天超过93。这意味着从气温29度伴随着80%湿度，到35度伴随着30%湿度的范围。瑞士北部的巴塞尔地区及西南部的瓦莱州(Valais)部分地区的热浪预报就达到4级。

这两种级别的热浪可能造成血液循环系统疾病与身体上的不适；3级代表着“重大危险”，而4级就已经是“严重”危险了。据瑞士气象局透露，最近一次发布4级警报是在2015年-瑞士有纪录以来最热的一年。

1、2和5级又是怎么一回事？ 信息框结尾

跟自然灾害门户网发布的雪崩、洪灾及其他警报不一样，热浪没有这种级别。“热浪警报只发布3级和4级两种，因为这种高纬度很难发生更为极端的热浪，”门户网写道。

然而，某些破纪录的高温仍时有发生： 信息框结尾

temps chart

瑞士气温经常上30度吗？ 信息框结尾

根据地点和天气的不同，这方面的差异相当大，但气温上30度的日子如今越来越常见。举例来说，自2000年起，卢塞恩州的酷暑天气数量在稳步上升。

Lucerne chart

瑞士迄今为止的高温纪录为41.5摄氏度，由格劳宾登州(Graubünden)的格罗诺(Grono)于2003年8月11日创下。然而记录这个温度使用的是旧式气温棚测量技术，通常记录下的温度会比现代工具测量的结果高几度。

您生活的地方是什么情况？天气能热到何种程度？在出现怎样的高温天气时，当地有关部门才会称之为“危险热浪”？请在评论中告诉我们。

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