此内容发布于2019年6月25日 下午4:38

熱浪來襲時一定要保持涼爽和補充水分，這不但是對人類而言，2018年蘇黎世地區Katzen湖拍到的這張照片對此做了很好的闡釋。 (© Keystone / Melanie Duchene)

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預計本週將席捲瑞士的高溫天氣令瑞士氣象局對部分地區發出了2015年以來的最高級別熱浪警報。在瑞士，天氣得多熱才能被視為危及健康呢？

氣象局預報，週二(6月25日)至週四(6月27日)天氣將非常之熱，某些地區氣溫甚至可達破紀錄的40攝氏度。

是什麼造成了瑞士的熱浪？ 信息框结尾

“在瑞士，熱浪通常發生在高氣壓條件下，同時還伴有南向到西南向的風，因此溫暖乾燥的空氣被吹向阿爾卑斯地區，”聯邦自然災害門戶網(多語)外部链接寫道，網站上將熱浪定義為“持續一段時間的酷熱高壓，有可能危及人類健康”。



聯邦氣象局MeteoSwiss (多語)外部链接基於熱度指數發出熱浪警報，指數中考慮進了氣溫與空氣濕度。警報通過媒體聲明與圖文電視發布，並會隨時在線更新。

警報的各個級別指的是什麼？ 信息框结尾

“危險程度3級”是指熱度指數連續三天超過90。因此在當天的最熱時段，瑞士版熱浪意味著從氣溫29攝氏度伴隨著75%相對濕度，到氣溫34攝氏度伴隨著30%相對濕度的這個範圍。瑞士大多數地區從周一(6月24日)下午開始已經進入這種情況(您可在這裡查看熱度指數表外部链接)。



“危險程度4級”-極端熱浪警報-是指熱度指數至少連續五天超過93。這意味著從氣溫29度伴隨著80%濕度，到35度伴隨著30%濕度的範圍。瑞士北部的巴塞爾地區及西南部的​​瓦萊州(Valais)部分地區的熱浪預報就達到4級。



這兩種級別的熱浪可能造成血液循環系統疾病與身體上的不適；3級代表著“重大危險”，而4級就已經是“嚴重”危險了。據瑞士氣象局透露，最近一次4級警報發佈於2017年，預警涉及提契諾州，此外就是在2015年-瑞士全國四級高溫警報，這也是瑞士有紀錄以來最熱的一年外部链接。

1、2和5級又是怎麼一回事？ 信息框结尾

跟自然災害門戶網發布的雪崩、洪災及其他警報不一樣，熱浪沒有這種級別。 “熱浪警報只發布3級和4級兩種，因為這種高緯度很難發生更為極端的熱浪，”門戶網寫道。

然而，某些破紀錄的高溫仍時有發生： 信息框结尾

temps chart

瑞士氣溫經常上30度嗎？ 信息框结尾

根據地點和天氣的不同，這方面的差異相當大，但氣溫上30度的日子如今越來越常見。舉例來說，自2000年起，盧塞恩州的酷暑天氣數量在穩步上升。

Lucerne chart

瑞士迄今為止的高溫紀錄為41.5攝氏度，由格勞賓登州(Graubünden)的格羅諾(Grono)於2003年8月11日創下。然而記錄這個溫度使用的是舊式氣溫棚測量技術，通常記錄下的溫度會比現代工具測量的結果高幾度

您生活的地方是什麼情況？天氣能熱到何種程度？在出現怎樣的高溫天氣時，當地有關部門才會稱之為“危險熱浪”？請在評論中告訴我們。

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