500万至1000万年前，这种巨型淡水龟在南美洲北部湿润的淡水沼泽地带里栖息。 (Keystone / Chaime Chirionos)

来自苏黎世大学(UZH)的数位古生物学家，日前在南美洲北部地区发现了一具重达1吨、且龟壳长达近3米、早已灭绝匿迹的巨型淡水龟化石。



这只淡水龟令人过目难忘的庞大身躯，或许能让它成为“有史以来最巨型的乌龟之一，”此次项目的首席研究员，同时担任苏黎世大学古生物研究所与古生物博物馆馆长的马塞洛·桑切斯(Marcelo Sánchez)点评道。

委内瑞拉的古生物学家Rodolfo Sanchez靠在地纹骇龟化石标本的龟壳旁。 (Keystone / Edwin Cadena)

苏黎世大学在2月12日发布的一份公开声明中介绍道，据估测，这只爬行动物的体重为1145公斤，几乎要比和它血缘关系最近的亲属-亚马逊河龟(Amazon river turtle)还要重100倍。



这只曾在上个世纪70年代首次被学界命名为“地纹骇龟”(Stupendemys geographicus)物种的巨型淡水龟，喜好在湿润的淡水沼泽地带漫游，而它们的栖息地，在500万至1000万年以前，也曾经是巨型啮齿动物、鳄鱼以及短吻鳄的家园。



苏黎世大学的科学家们携手来自哥伦比亚、委内瑞拉和巴西的研究人员，最终在委内瑞拉和哥伦比亚由地底发掘出这种淡水龟的化石残骸，而这些标本揭示了雄性龟的一大显著特征：在靠近颈部的龟甲位置，有向前伸出的粗壮的角。



此次发现-尤其是颌骨和其他骨骼化石的发现，能有助于科学家们彻底修正该物种的生命图谱，并将这种淡水龟的栖息地，在过去学界所认定的覆盖整个南美洲北部地区的基础上，拓展到更广阔的地理区域。

Keystone-SDA/UZH/gw

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