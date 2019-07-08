此内容发布于2019年7月8日 下午4:57

無論兒童還是成人，玩電遊有沒有益處呢？​​​​​​​ (© Keystone / Ennio Leanza)

瑞士某神經科學家發現電腦遊戲實際上可改善注意力，因而獲頒100萬瑞郎(約合101萬美金)的科學研究獎金。日內瓦大學的達芙妮·巴夫利耶(Daphne Bavelier)就是2019年度克勞斯·J·雅各布斯獎(Klaus J Jacobs prize)的獲獎者。



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巴夫利耶所做的研究測試了大腦根據對象所處環境的變化進行調整與學習的能力。她觀察到，打過電遊的年輕成人能更快地發現新的資訊，也更能做到“一心多用”。



“這一點值得注意，因為它說明各種處理領域方面的熟練表現能藉助一種單一訓練方式得到增強，即打電遊。換句話說，打電遊不但能提高打這類遊戲的本領，也能改善其他認知任務的表現，”聲明這樣寫道(多語)外部链接。



該發現被認為不但可用來幫助兒童適應迅速變化的數位世界，還能幫到就業市場中需要學習新技能的勞動力。



巴夫利耶是大腦與認知科學教授，她將使用這筆獎金來研究電遊對使用者的潛在負面影響。



獎金為100萬瑞郎的克勞斯·J·雅各布斯獎每兩年頒發一次，用以獎勵瑞士的傑出科學研究計畫。除獎金外，由實業家克勞斯·J·雅各布斯於1989年創辦的雅各布斯基金會(多語)外部链接還以4000萬瑞郎的預算來支持各類科學研究機構。

瑞士资讯swissinfo.ch/mga

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