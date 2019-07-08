此内容发布于2019年7月8日 下午4:57

无论儿童还是成人，玩计算机动作游戏有没有益处呢？ (© Keystone / Ennio Leanza)

瑞士某神经科学家发现计算机游戏实际上可改善注意力，因而获颁100万瑞郎(约合687.3万元人民币)的科研奖金。日内瓦大学的达芙妮·巴夫利耶(Daphne Bavelier)就是2019年度克劳斯·J·雅各布斯奖(Klaus J Jacobs prize)的获奖者。

巴夫利耶所做的科研测试了大脑根据对象所处环境的变化进行调整与学习的能力。她观察到，打过计算机动作游戏的年轻成人能更快地发现新的信息，也更能做到“一心多用”。

“这一点值得注意，因为它说明各种处理领域方面的熟练表现能借助一种单一训练方式得到增强，即打视频动作游戏。换句话说，打视频动作游戏不但能提高打这类游戏的本领，也能改善其他认知任务的表现，”声明这样写道(多语)外部链接。

该发现被认为不但可用来帮助儿童适应迅速变化的数码世界，还能帮到就业市场中需要学习新技能的劳动力。

巴夫利耶是大脑与认知科学教授，她将使用这笔奖金来研究视频动作游戏对使用者的潜在负面影响。

奖金为100万瑞郎的克劳斯·J·雅各布斯奖每两年颁发一次，用以奖励瑞士的杰出科研项目。除奖金外，由实业家克劳斯·J·雅各布斯于1989年创办的雅各布斯基金会(多语)外部链接还以4000万瑞郎的预算来支持各类科研机构。

瑞士资讯swissinfo.ch/mga

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