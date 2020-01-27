目前，部分旅瑞中国游客已经带上口罩。此图摄于1月24日，卢塞恩卡佩尔木桥前。 (Keystone / Urs Flueeler)

新型冠状肺炎猝不及防的爆发让全球华人这个年过得心事重重。病毒已经进入距中国数千公里外的欧洲：截至目前，法国确诊3例病毒感染，而在另一旅游目的地大国瑞士，两名疑似病人正在等待检验结果。

民众-尤其是华人群体-的恐慌情绪一步步加重。面对幽灵般的病毒，人们感到束手无措：到底是严加防护，谨慎为妙为好；还是应该拒绝“杯弓蛇影”地活在恐惧之中？面对公众的疑问，瑞士日内瓦大学传染病科兼新型病毒研究中心负责人Laurent Kaiser 就几个最核心问题进行了回答。瑞士资讯swissinfo.ch对瑞士法语电视台的相关访谈(法)外部链接进行了整理，希望这些信息对读者有借鉴之用。



新型冠状病毒类似严重流感 信息框结尾

Laurent Kaiser：在冠状病毒“族谱”中，有的病毒毒性较弱，只会引起感冒；而另一边，也有像SARS一样，导致严重后果的病毒。人一生中会多次接触冠状病毒，这是导致感冒或普通呼吸道感染的第二大病毒源。这种病毒较易“人传人”，但也很少造成严重健康后果。

就严重程度而言，目前爆发的新型冠状病毒在两者之间：它和SARS病毒和至感冒病毒均有相似之处。我们目前还不知道它的确切“定位”。我们不认为新型冠状病毒特别凶险，它的影响相当于严重流感。

现在明确该病毒的危险性可能为时过早。虽然已有致死病例，也有病人呈现严重肺炎症状，但这和流感的表现基本一样。

每个人都面临被传染危险

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该新型冠状病毒来自动物，但突然侵入人类身体，引起肺炎症状的呼气道疾病。在此之前，尚无人类感染过这一病毒，所以从理论上看， 每一个都有被传染的可能。

目前所有构成疫情的因素都存在，现在的问题是，疫情会以何种形式出现？可能是急性爆发，一下出现上百甚至上千的病人，但突然又回落下去，因为病毒不具备足够强大的“人传人”的能力。



和新型冠状病毒感染者共处一室会被传染吗？

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目前我们估计这一病毒是通过呼吸道传染-具体有两种途径：一是唾液飞沫-这需要和感染者近距离（1.5米以内）接触才会被传染；二是气溶胶(烟雾质)传染-这种情况就麻烦一些，它意味着，乘坐公交车也有被感染的可能。

坦白讲，我们还不确定新型冠状病毒是否通过气溶胶传染，如果是的话，这将加速病毒在世界范围的扩散。



病毒致死率是多少?

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目前病毒的死亡率在1％-14％之间浮动，该数字每小时都在发生着变化。没有全球统计，我们就无法确认具体数字。重要的一点是：在疫情初发时，死亡率总是被高估的。但即使致死率是1％，也远远超过了目前正在瑞士传播的流感。

我们了解到的数字显示，目前的死亡病例大多涉及的是年龄较高或患有慢性病的感染者。

在瑞士的人需不需要担忧？

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很难说，靠我们的研究能力、公众卫生知识和对病毒的认识，我们无法预知情况的发展，因为还没有掌握足够的数据。因此可以说，我们处在灰色区域，有一点像在迷雾中前行。

但是我们知道，在预防措施上，还是“夸张”一些为好。采取我们认为适当的公共卫生措施，就算是在公众看来，可能有些过度。

作为医生，关键是保护好医院。如果医院因为流感爆发而出现超负荷，那么整个卫生系统都将面临困境。

如果被感染，该如何治疗？

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目前还没有研制出针对此种病毒的疫苗或抗病毒药物。但我们可以像治疗严重流感的病人那样，帮助病患抵抗并发症，比如通过使用抗生素压制病菌或者在必要时进行输液或送入重症监护。

瑞士官方建议 瑞士联邦卫生局建议(多语)外部链接国民不要去往武汉，至于前往中国其他地区的人员，该负责单位建议： - 保持良好的个人卫生，尤其要勤洗手 - 避免进入鱼市或其他出售动物(无论宰杀与否)的市场 - 不吃未煮熟的鸡蛋或肉类 - 避免一切和有呼吸道疾病症状的人员接触 - 从中国返回且有呼吸道不适或肺炎症状的人员须就医，并告知医生赴华情况。 信息框结尾

瑞士资讯swissinfo.ch

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