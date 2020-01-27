目前，部分旅瑞中國遊客已經帶上口罩。此圖攝於1月24日，琉森卡佩爾木橋前。 (Keystone / Urs Flueeler)

新型冠狀肺炎猝不及防的爆發讓全球華人這個年過得心事重重。病毒已經進入距中國數千公里外的歐洲：截至目前，法國確診3例病毒感染，而在另一旅遊目的地大國瑞士，兩名疑似病人正在等待檢驗結果。

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民眾-尤其是華人群體-的恐慌情緒一步步加重。面對幽靈般的病毒，人們感到束手無措：到底是嚴加防護，謹慎為妙為好；還是應該拒絕“杯弓蛇影”地活在恐懼之中？面對公眾的疑問，瑞士日內瓦大學傳染病科兼新型病毒研究中心負責人Laurent Kaiser 就幾個最核心問題進行了回答。瑞士資訊swissinfo.ch對瑞士法語電視台RTS的相關訪談(法)外部链接進行了整理，希望這些信息對讀者有借鑒之用。



新型冠狀病毒類似嚴重流感 信息框结尾

Laurent Kaiser：在冠狀病毒“族譜”中，有的病毒毒性較弱，只會引起感冒；而另一邊，也有像SARS一樣，導致嚴重後果的病毒。人一生中會多次接觸冠狀病毒，這是導致感冒或普通呼吸道感染的第二大病毒源。這種病毒較易“人傳人”，但也很少造成嚴重健康後果。



就嚴重程度而言，目前爆發的新型冠狀病毒在兩者之間：它和SARS病毒和至感冒病毒均有相似之處。我們目前還不知道它的確切“定位”。我們不認為新型冠狀病毒特別凶險，它的影響相當於嚴重流感。



現在明確該病毒的危險性可能為時過早。雖然已有致死病例，也有病人呈現嚴重肺炎症狀，但這和流感的表現基本一樣。

每個人都面臨被傳染危險

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該新型冠狀病毒來自動物，但突然侵入人類身體，引起肺炎症狀的呼氣道疾病。在此之前，尚無人類感染過這一病毒，所以從理論上看，每一個都有被傳染的可能。



目前所有構成疫情的因素都存在，現在的問題是，疫情會以何種形式出現？可能是急性爆發，一下出現上百甚至上千的病人，但突然又回落下去，因為病毒不具備足夠強大的“人傳人”的能力。

和新型冠狀病毒感染者共處一室會被傳染嗎？

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目前我們估計這一病毒是通過呼吸道傳染-具體有兩種途徑：一是唾液飛沫-這需要和感染者近距離（1.5米以內）接觸才會被傳染；二是氣溶膠(煙霧質)傳染-這種情況就麻煩一些，這意味著，乘坐公交車也有被感染的可能。



坦白講，我們還不確定新型冠狀病毒是否通過氣溶膠傳染，如果是的話，這將加速病毒在世界範圍的擴散。

病毒致死率是多少?

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目前病毒的死亡率在1％-14％之間浮動，該數字每小時都在發生著變化。沒有全球統計，我們就無法確認具體數字。重要的一點是：在疫情初發時，死亡率總是被高估的。但即使致死率是1％，也遠遠超過了目前正在瑞士傳播的流感。



我們了解到的數字顯示，目前的死亡病例大多涉及的是年齡較高或患有慢性病的感染者。

在瑞士的人需不需要擔憂？

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很難說，靠我們的研究能力、公眾衛生知識和對病毒的認識，我們無法預知情況的發展，因為還沒有掌握足夠的數據。因此可以說，我們處在灰色區域，有一點像在迷霧中前行。



但是我們知道，在預防措施上，還是“誇張”一些為上。採取我們認為適當的公共衛生措施，就算是在公眾看來，可能有些過度。



作為醫生，關鍵是保護好醫院。如果醫院因為流感爆發而出現超負荷，那麼整個衛生系統都將面臨困境。

如果被感染，該如何治療？

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目前還沒有研製出針對此種病毒的疫苗或抗病毒藥物。但我們可以像治療嚴重流感的病人那樣，幫助病患抵抗並發症，比如通過使用抗生素壓制病菌或者在必要時進行輸液或送入重症監護。

瑞士官方建議 瑞士聯邦衛生局建議(多語)外部链接國民不要去往武漢，至於前往中國其他地區的人員，該負責單位建議：

- 保持良好的個人衛生，尤其要勤洗手

- 避免進入魚市或其他出售動物(無論宰殺與否)的市場

- 不吃未煮熟的雞蛋或肉類

- 避免一切和有呼吸道疾病症狀的人員接觸

- 從中國返回且有呼吸道不適或肺炎症狀的人員須就醫，並告知醫生赴華情況。 信息框结尾

瑞士資訊swissinfo.ch

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