智能手机追踪应用程序，可以与“泛欧洲隐私保护政策下的近距追踪”数字系统(PEPP-PT)建立连接。 (Keystone / Patrick Seeger)

面对欧洲多国疫情情势日益严峻，瑞士正为一款欧洲数字追踪平台贡献一己之力。该平台有望通过更精准地辨认和识别具有新冠病毒感染风险的人，从而遏制流行性疾病的大规模蔓延。



据研发该平台的科学家称，这款系统能够在不侵犯个人数据隐私的前提下，向任何与新冠病毒感染者接触过的人推送警示信息。



如何运作

仅仅只是知道哪些人经检测对新冠病毒呈阳性反应，并不足以遏制病毒持续传播。通过对遍布多个国家各款不同的智能手机应用程序进行数据处理，该数字追踪平台能精准定位那些具有新冠病毒感染风险的人，并将其与所在地的本地医疗服务机构连接起来。在现阶段，对于那些没有其他途径来控制新冠病毒持续传播的政府来说，这款名为“泛欧洲隐私保护政策下的近距追踪”(PEPP-PT)系统的出现，无异于政府解除全国范围封锁隔离措施的一剂良方。



“我们都清楚，作为一个社会，作为一个经济体，我们不能长时间维持这种现状，”洛桑联邦理工学院(EPFL)流行病学家Marcel Salthé在本周三(4月1日)举办的新闻发布会上表示：“我们可以把重点聚焦到极少数需要被隔离的人身上，而不是对瑞士全体居民都实行居家隔离监测。”

Salthé解释道，和SARS非典病毒相比，新冠病毒要更难以遏制，原因就在于，这次的病毒，人们在出现相关感染症状之前，似乎就已经具有了传染性。在他们本人甚至都不知道已经感染新冠病毒的情况下，识别任何与其有过接触的人，就显得尤为必要。



这款“泛欧洲隐私保护政策下的近距追踪”系统可通过手机蓝牙，不断探测周边区域同样在安装了这款应用程序的智能手机，并根据蓝牙连接时间段来粗略判断两部手机所有者是否属于亲密接触者。一旦一方被检测出携带新冠病毒，他就能迅速将手机中存储的过去数日中通过蓝牙探测到的接触者上传到服务器，从而向与其有过接触的人推送警示信息，并为那些距离曾极为接近的“亲密接触者”与所在地的卫生当局建立连接。

基于自愿原则的追踪系统



个人可自愿下载并安装这款在追踪个人行动轨迹的同时、确保对个人身份进行加密的手机应用程序。



“泛欧洲隐私保护政策下的近距追踪”应用程序，预计最早将于下周上线。包括瑞士在内的共计8个国家的科学家，近日来始终致力于研发该系统，而这一系统将作为非营利实体在瑞士完成注册、组建公司。



这款应用程序的设计人员称，和目前世界各地被应用于遏制新冠病毒传播的其他数字追踪系统截然不同的是，这一版本的程序将不会只顾从电信运营商那里获取数据、进而转交给政府。与此同时，这款程序也将遵守欧盟《通用数据保护条例》(GDPR)。

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swissinfo.ch/mga

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