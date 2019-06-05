此内容发布于2019年6月5日 上午9:30

医学成像显示，某种特定谱写作曲并演奏的音乐，对早产儿的神经网络发育具有积极效果。 (© Stéphane Sizonenko – UNIGE HUG)

瑞士神经科学家日前对外宣告，某种特定谱写作曲并演奏的音乐，对早产儿的神经网络发育具有积极效果。



由日内瓦大学(UNIGE)以及日内瓦大学医院(HUG)的科研人员进行的一项长期研究所得出的初步结果显示，聆听这种音乐的早产儿，大脑发育程度较同类新生儿会相对更好。



据研究员Laura Lordier引述日内瓦大学与日内瓦大学医院携手发布的联合新闻通稿(英)外部链接中的原文，对早产儿脑部发育产生明显积极影响的音乐类别，出自印度街头耍蛇人吹奏的喷吉(punji)。



受科研人员之托，瑞士作曲家安德列斯·佛伦怀德(Andreas Vollenweider)创作谱写了三首演奏时长均为8分钟、分别适宜喷吉、竖琴和排钟演奏的曲谱。



“焦躁不安、异常激动的婴儿几乎立刻就能镇定下来，他们的注意力完全被音乐吸引，”Lordier介绍道。



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研究人员表示，早产儿出生时往往大脑发育尚不成熟，还未发育完全的脆弱血管很难给脑组织提供常规发育所需要的足够氧气，更有甚者，当血管出现破裂，大脑关键区域的白质受损，严重时会导致脑瘫。因此，早产儿因罹患各类疾病以及相关并发症的风险要远远高于足月新生儿，而大多会被转至重症监护室。在这些娇嫩脆弱的孩子中，许多人都会在后来的成长阶段里因早期脑损伤而形成神经心理障碍。



目前，曾参与该长期研究项目的首批受试婴儿已经六岁了。据新闻通稿所述，科学家们将再次与那些孩子们组织会面，从而对其进行全面的综合认知评估。

瑞士资讯swissinfo.ch/ug

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